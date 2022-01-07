Таємниці та загадки: 5 книг, які круто "прокачають" ваш інтелект

У цих книжках, що змінять ваш погляд на найяскравіші постаті історії, міститься багато нових, незнаних раніше фактів, що дають відповідь на головне питання: як такі зухвалі й авантюрні одинаки стали лідерами свого часу. Зумівши шокувати світ насамперед своїм оригінальним і неповторним ставленням до нього.

Лоран Аллан-Карон, Патрік де Сінеті. Таємниця на ім’я Лаґерфельд

Видавництво: Фабула, 2021

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"Його неперевершена проникливість, талант переходити від епохи до епохи роблять його унікальним творцем, – починає свою розповідь автор цієї незвичайної книжки, – завжди присутнім поруч із манекенницями, бо він сам малював кожну з моделей, які демонструвалися під час дефіле серед декорацій, що нагадують скриньку для коштовностей.

За найменшими фактами життя Карла Лаґерфельда, за його жестами стежив не лише світ моди. Його аура значно виходила за межі подіумів. Він став іконою, майже міфом. Він один є цілою віхою в історії моди".

Лоран Аллан-Карон, Патрік де Сінеті. Таємниця на ім’я Лаґерфельд / Фото Фабула

Тож перед нами феномен Карла Лаґерфельда – однієї з найзагадковіших постатей в історії світової моди. Його знають усі, і водночас про нього не знають майже нічого. Як це вдалося королю подіуму, що протягом кількох десятиліть перебував у центрі загальної уваги? І навіщо батько моди перетворив себе на легенду?

Ці та чимало інших питань французький журналіст Лоран Аллан-Карон поставив друзям і близьким кутюр’є, а їхні відповіді дбайливо зібрав у правдивий і переконливий портрет генія, який спочатку ретельно вибудував життя своєї мрії, а потім зі смаком його прожив. Автор делікатно прочинив завісу в таємницю Лаґерфельда, зробивши чудовий подарунок усім прихильникам таланту Кайзера Карла.

Ерік-Емманюель Шмітт. Мадам Пилінська і таємниця Шопена

Видавництво Анетти Антоненко, 2020

До книжкової серії "Writers on Writing", в якій публікується ця автобіографічна книжка сучасного французько-бельгійського класика, видана за підтримки Українського культурного фонду, увійдуть досі не перекладені українською мовою публіцистичні твори та есеїстика всесвітньо відомих авторів й українських письменників.

За сюжетом цієї історії головний герой шукає розгадку генія Шопена. І завдяки багаторічній школі гри на фортепіано та появі у його житті ексцентричної жінки таки знаходить формулу успіху. Утім, якого саме? І чи лише музиці вчать героя – молодого філософа, який поволі занурюється у світ літератури?

Ерік-Емманюель Шмітт. Мадам Пилінська і таємниця Шопена / Фото Видавництво Анетти Антоненко, 2020

"Мадам Пилінська, – наполягав я, – все ж таки поясніть. – Ходіть до парку і робіть на воді кола: так ви збагнете резонанс. Дивіться на рівну гладеньку поверхню, киньте у неї один пластівець – вода здригнеться. Дослідіть це торкання, його наслідки, час утворення кіл, їх розпливання й зникнення. Не кваптесь. Спостерігайте. Наступної суботи вам знадобиться це для басів – які злітають і змовкають – і для перетворення мелодії на хвилю гармонії. Вчіться бути текучою".

Оксана Балазанова. Загадки історії. Знамениті містифікації

Видавництво: Фоліо, 2020

У цій книжці йдеться про те, що містифікації завжди привертали й будуть привертати до себе інтерес вчених, істориків і простих обивателів. Іноді таємне стає явним, і тоді загадка або те, що здавалося великим відкриттям, стає просто обманом, так, як це було, наприклад, з "пілтдаунською людиною", що вважалася якийсь час проміжною ланкою в еволюційному ланцюжку, або ж з численними і нерідко дуже талановитими літературними містифікаціями.

Оксана Балазанова. Загадки історії. Знамениті містифікації / Фото Фоліо

Але найчастіше всі спроби дати однозначну відповідь так і залишаються безуспішними. Чи існувала, наприклад, бібліотека Івана Грозного з тисяч безцінних фоліантів? Хто насправді був автором безсмертних п'єс Вільяма Шекспіра – власне людина на ім'я Вільям Шекспір чи хтось інший?

Роман Рудий. Афоризми. Словомедитація

Видавництво: Книги – ХХІ, 2021

Незайвим у контексті таємниць і загадок буде ця книжка, яка містить у собі квінтесенцію думки. Як таке може бути, спитаєте? Насправді збірка мудрих висловів від лауреата всеукраїнського конкурсу афоризмів – це строката і яскрава колекція справжніх перлів, тобто влучних думок на різні теми та з різних галузей.

Всі вони складені життям і занотовані пером мудрості, про що свідчать навіть самі назви розділів: "Слово про релігію", "Мелодія кохання", "Справи сімейні", "Мистецьким рядком", "По-людськи про людське", "Життєві візерунки", "Людина та час","Філософія життя".

Афоризми у цій збірці різні за своїм змістом – серйозні і не дуже, "прикольні" і глибокі, але всі вони допоможуть по-філософськи глянути на повсякденні речі й наше буття. Також ця книжка дасть можливість зазирнути в себе, відпочити у словомедитації, ще й розважитись.

Роман Рудий. Афоризми. Словомедитація / Фото Книги – ХХІ

"Чоловік ангел – жінку бісить", "У шлюб, як у монастир – вступаєш з бажанням, а отримуєш обов’язок", "Якщо ваші слова до жінки не доходять, ідіть самі...", "Наречена – не борщ, не покуштуєш", "Найшвидше збігаються погляди молодят, коли вони заплющують очі", "Жінка живе, коли вірить, що чоловік без неї жити не може", "Скількох стріляних вовків шлюбна дорога завела в лисячу нору", "Якщо вам наставили роги, для чого вже піднімати хвіст", "Шукають половину, а потім не знаходять місця собі", "Діти були б кращі, якби батьки були інші".

Джо Наварро. Словник мови тіла. Секрети невербальної комунікації

Видавництво: Віват, 2021

Книжка колишнього спецагента ФБР, який протягом 25 років працював у контррозвідці, спеціалізуючись на поведінковому оцінюванні – по суті, детальний посібник з невербальних сигналів, з якими ми найчастіше стикаємося у повсякденні. Вона складається з розділів, присвячених різним частинам тіла, і містить статті про понад чотириста найважливіших моделей поведінки, які автор зібрав за довгі роки спостережень.

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Завдяки цьому можна навчитися розпізнавати справжні почуття вашого візаві за ледь помітними змінами в зіницях; дізнатися, як губи можуть виражати побоювання або небажання ділитися інформацією; ознайомитися з безліччю варіантів жестикулювання і значенням кожного з них, а також знайти багато цікавих порад, які допоможуть вам "читати" людей довкола.

Джо Наварро. Словник мови тіла. Секрети невербальної комунікації / Фото Віват, 2021

Так, наприклад, ви знову й знову звертатиметеся до "Словника мови тіла", щоб збагнути, що насправді має на увазі бос, зрозуміти, чи зацікавлений у вас потенційний романтичний партнер, і навчитися виявляти себе в найвигіднішому світлі.