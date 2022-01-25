Тепер сидить ідеально: весільна сукня надихнула жінку схуднути на 50 кілограмів

Весілля – дуже важлива подія, і в цей день усі наречені хочуть мати ідеальний вигляд. Але іноді для цього потрібно добряче попрацювати.

Саме так було й з американкою Мередіт Хатсон зі штату Техас. Улітку 2019 року її коханий Стівен запропонував їй вийти за нього, і Мередіт погодилася. Однак після цього у неї з'явилася проблема – жінка, яка на той момент важила 116 кілограмів, не знайшла для себе весільної сукні.

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Саме це спонукало Мередіт зайнятися своїм здоров'ям. Вона вирішила схуднути, аби знайти ідеальну сукню та влізти у неї.

Мередіт заручилася з вагою 116 кілограмів / Фото Мередіт Хатсон

Свій шлях до стрункості вона розпочала у серпні 2019 року, коли до весілля залишалося трохи більше ніж рік. Якщо раніше Мередіт снідала пончиками, а обідала та вечеряла фаст-фудом, то тепер вона перейшла на кардинально інший раціон. Жінка дізналася, що таке дефіцит калорій і правильне співвідношення білків, жирів та вуглеводів, а крім того почала ходити до тренажерної зали і займатися спортом.

Ці дії дали свій результат. У день свого весілля у листопаді 2020 року Мередіт важила 93 кілограми та позувала у красивій сукні.

Це було дійсно неймовірно, у день весілля я відчувала себе красивою. Хоч я не досягнула ваги своєї мрії, я так пишалася тим, що вже зробила,

– поділилася Мередіт.

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Жінка скинула 23 кілограми, однак не захотіла зупинилася. Вона продовжила худнути і за наступний рік скинула ще 27 кілограмів. Зараз вона важить 65 кілограмів, а її одяг зменшився на 8 розмірів – вона перейшла з 3XL до S.

Мередіт у своїй весільній сукні у листопаді 2020 року та зараз / Фото Мередіт Хатсон

Мередіт до та після схуднення / Фото Мередіт Хатсон

Мередіт так полюбила здоровий спосіб життя, що стала фітнес-тренеркою і тепер допомагає іншим людям. Але вона продовжує працювати й над собою. За словами жінки, вона планує ще трохи харчуватися з дефіцитом калорій ще трохи, щоб зосередитися на своїх проблемних зонах. А після цього вона хоче наростити більше м'язової маси.

Так Мередіт зі Стівеном виглядають зараз / Фото Мередіт Хатсон

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