Приголомшливий вигляд гарантовано: варіанти каре, які обожнюють француженки

Французькі жінки – це ікони стилю та моди. Щоб вони не носили, вони вміють зробити це стильним. Не винятком є і стрижка каре.

Які варіанти зачіски обирають француженки, щоб мати витончений, жіночний і молодий вигляд, розповідаємо далі.

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La Petit Bob

"Маленький боб" – улюблена зачіска і молодих французьких дівчат, і жінок у віці. Волосся у такій стрижці зазвичай досягає максимум до нижньої третини обличчя або середини шиї, що створює доволі сміливий образ.

Як має вигляд стрижка: дивіться фото

Мікробоб із чубчиком

Це ще коротший варіант каре, але із чубчиком, який дуже люблять француженки. Така зачіска надає чарівності та зворушливості образу. Довжина волосся в цьому випадку ледве доходить до кінчиків вух, а на потилиці є гарний об'єм.

Кері із чубчиком: дивіться фото

Каре-метелик

Це стрижка-мрія будь-якої француженки. Все тому, що вона практично завжди має чудовий вигляд.

Така зачіска – короткий варіант стрижки-метелика, відмінні риси якої це дуже довгий чубчик-шторка, нашарування і довге волосся, з єдиною відмінністю – тут волосся коротке.

Стрижка-метелик: дивіться фото

Максікаре

Незвично довгий варіант стрижки є особливо популярним у Франції. У цій зачісці волосся доходить до основи шиї, а для особливо стильного вигляду поєднується з градуюванням.

Максікаре: дивіться фото

Водночас, якщо у вас і так досить густе волосся, можна зробити прямий зріз. Така варіація стрижки має не менш ефектний вигляд і теж має попит серед французьких красунь.