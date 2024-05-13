Приголомшливий вигляд гарантовано: варіанти каре, які обожнюють француженки
Джерело:Ukr.Mediа
Французькі жінки – це ікони стилю та моди. Щоб вони не носили, вони вміють зробити це стильним. Не винятком є і стрижка каре.
Які варіанти зачіски обирають француженки, щоб мати витончений, жіночний і молодий вигляд, розповідаємо далі.
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La Petit Bob
"Маленький боб" – улюблена зачіска і молодих французьких дівчат, і жінок у віці. Волосся у такій стрижці зазвичай досягає максимум до нижньої третини обличчя або середини шиї, що створює доволі сміливий образ.
Як має вигляд стрижка: дивіться фото
Мікробоб із чубчиком
Це ще коротший варіант каре, але із чубчиком, який дуже люблять француженки. Така зачіска надає чарівності та зворушливості образу. Довжина волосся в цьому випадку ледве доходить до кінчиків вух, а на потилиці є гарний об'єм.
Кері із чубчиком: дивіться фото
Каре-метелик
Це стрижка-мрія будь-якої француженки. Все тому, що вона практично завжди має чудовий вигляд.
Така зачіска – короткий варіант стрижки-метелика, відмінні риси якої це дуже довгий чубчик-шторка, нашарування і довге волосся, з єдиною відмінністю – тут волосся коротке.
Стрижка-метелик: дивіться фото
Максікаре
Незвично довгий варіант стрижки є особливо популярним у Франції. У цій зачісці волосся доходить до основи шиї, а для особливо стильного вигляду поєднується з градуюванням.
Максікаре: дивіться фото
Водночас, якщо у вас і так досить густе волосся, можна зробити прямий зріз. Така варіація стрижки має не менш ефектний вигляд і теж має попит серед французьких красунь.