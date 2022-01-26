Три наречених і одна сукня: як сімейна реліквія кочує крізь століття

Дівчина одягла на весілля сукню своєї бабусі. Їй вдалось зберегти сімейну традицію та інтерпретувати вбрання під сучасні тенденції.

Наречена познайомилась зі своїм чоловіком на вечірці присвяченій Гелловіну, у 2015 році. Через 4 роки хлопець освідчився коханій і вони почали підготовку до весілля.

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Одягла на весілля сукню бабусі

Коли Кейт Тафельські вперше побачила фотографію весільної сукні своєї мами Террі, то подумала, що ніколи її б не одягла, адже вона не відповідає її стилю. Згодом вияснилось, що вбрання насправді належало бабусі Маргарет Енн Маккарті, яку Террі дещо змінила перед своїм весіллям. Жінка хотіла слідувати тодішнім тенденціям і додала до сукні 1961 року витончені рукави та зняла спідницю-обруч, аби вбрання не було таким пишним.

Моя мама бачила, що моя бабуся зберігає сукню, і коли вона приміряла її в старшій школі, то закохалася,

– сказала Кейт.

Але такою любов'ю до сукні не могла поділитись Кейт, їй був більше до вподоби оригінальний дизайн, який ще носила її бабуся. Спершу дівчина планувала купувати собі нове вбрання, але не змогла цього зробити через пандемію. Тому весільна сукня її бабусі виявилася ідеальним варіантом.



Три покоління наречених у одній сукні / Фото Insider

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Кейт вирішила оновити весільне вбрання і перешити його на сучасний лад. Коли сімейну реліквію занесли в ательє, кравчиня повідомила, що мереживні рукави розсипаються, тому їх доведеться відрізати. Кейт також прибрала трохи тканини зі спідниці, аби вона не була такою пишною.

Кравчиня справді добре попрацювала над тим, щоб я відчула сукню своєю, але при цьому зберігала цілісність оригінальної сукні. Кожного разу, коли ми приходили на примірку, я все більше й більше хвилювалася,

– ділиться наречена.



Наречена у сукні бабусі / Фото Insider

Батьки дівчини були дуже щасливі, коли дізнались, що вона підтримає сімейну традицію і стане третім поколінням, яке носить весільну реліквію.