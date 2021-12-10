Вагітна без живота: ніхто не вірить, що жінка на 32 тижні

Вагітна із Шотландії поділилась в соцмережі фото свого живота. Вона на 32 тижні вагітності, але їй не вірять.

Брук Барклай – щаслива молода мама, яка чекає другу дитину. Зараз їй 21, а її партнеру Ліаму 22 і в них вже є 3-річний син.

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Жінці не вірять, що вона вагітна

Коли Брук завагітніла вдруге, то знову зрозуміла, що її живіт не стає більшим з часом. Попередньо жінка має народжувати в лютому 2022 року, а зараз вона на 32 тижні, але розміри її живота далеко не відповідають такому тривалому терміну. До цього жінка працювала спеціалістом із тестування на COVID-19, а коли дізналась, що вдруге вагітна, то була дуже щаслива.

Ми були надзвичайно щасливі, дізнавшись, що знову будемо мати дитину. Ми планували та намагалися всього пару місяців. Ми вже не можемо дочекатися зустрічі з нашим новим хлопчиком,

– поділилась Брук.



Люди не вірять, що жінка вагітна / Фото The Sun

Вона розповідає, що ця вагітність протікає добре, вона здорова, як і дитина. Проте жінка почувається не найкраще: з постійною ранковою нудотою, сильними болями в спині та печією.

Я почала помічати, що мій живіт з'являлася не так швидко, а на роботі ніхто не вірив, що я вагітна,

– розповіла жінка.

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На 4 місяці у Брук був плоский живіт, але тоді її це не дуже хвилювало, адже при першій вагітності була схожа ситуація.

Я розумію, що я висока, тому у мене довший торс і є більше місця для дитини. Причина також полягає в тому, що у мене нахилена матка. Я дізналася про це під час останньої вагітності, і це зовсім не впливає на дитину,

– ділиться вона.



Жінка на 8 місяці вагітності / Фото The Sun

Часто жінки, які мають таку особливість побудови тіла та розташування матки, можуть навіть не здогадуватись про вагітність аж до пологів.

У соцмережах користувачі по-різному відреагували на фото вагітної. Брук найбільше образили коментатори, які не повірили у те, що жінка виношує дитину, і назвали брехливою. Дехто також запідозрив у тому, що вона не їсть та не годує дитину.