Вчені з'ясували, який ідеальний вік для шлюбу: ви здивуєтесь

Дослідники вважають, що їм вдалось вирахувати оптимальний вік для одруження. Для цього вони використали математичний алгоритм.

Результатами дослідження журналіст Браян Крістіан та дослідник Томас Гріфітс поділилась у своїй книзі "Алгоритми, за якими слід жити: комп’ютерні науки про людські рішення". Для того, щоб знайти другу половинку, вони радять користуватись правилом 37%, яке значно зекономить вам час та нерви.

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Що таке правило 37%

Дослідники з'ясували, що у прийнятті будь-яких рішень варто розглянути 37% варіантів за певний проміжок часу, перш ніж ви оберете ідеальний для вас. Це стосується вибору кандидатів на роботу, нової квартири і, звісно, партнера, з яким ви хочете провести все життя.

У середньому люди починають шукати своє кохання і вступати у серйозні стосунки у 18 років і закінчують у 40. Тому, згідно з розрахунками експертів, ідеальний вік, щоб перейти межу у 37% і нарешті одружитись – це 26 років.

Ідеальний вік для одруження – 26 років / Фото Unsplash

Саме у цьому віці, стверджують Браян Крістіан та Томас Гріфітс людина вже стає достатньо досвідченою, щоб серйозно розглянути кандидата на місце чоловіка чи дружини. У більш ранньому віці важко розгледіти ідеального партнера, а після 26 років шанси знайти гідну пару стрімко зменшуються.

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Інша думка

Раніше соціолог Ніколас Вольфінгер стверджував, що найкращий вік для одруження – між 28 і 32 роками. Це оптимальний час, щоб створити міцну пару на довгі роки. Після 32 років шанси розлучитись зростають на 5% з кожним роком.