Ви полюбите космос: 7 документальних фільмів, які вражають

Мрієте подорожувати у космосі, відкривати нові світи та досліджувати планети? Якщо досі вам це здавалось неможливим, то ми змінимо вашу думку.

Зануритись в інший світ нових просторів можна легко, якщо вдало обрати фільм. Редакція Life24 ділиться добіркою цікавих документальних стрічок про космос, які здивують.

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7 цікавих документальних фільмів про космос

"Плутон: Перша зустріч"



Фільм про подорож космічного зонда "Нові горизонти" / Фото IMDb

США, 2015 рік.

IMDb: 6,8.

Це стрічка про десятилітню подорож космічного зонда "Нові горизонти". Він був відправлений до Плутона у 2006 році і лише у 2015 астрономи отримали знімки поверхні планети, що наближається до Сонця на відстань 4,4 мільярда кілометрів. Фільм розповідає про дослідження та неймовірні відкриття, які вдалось здійснити за цей тривалий час.

"Таємниці Сонячної системи"



Фільм "Таємниці Сонячної системи" / Фото IMDb

Велика Британія, 2015 рік.

IMDb: 7.0.

Сонячна система оповита масою загадок та тисячами запитань, на які вчені постійно шукають відповіді. Фільм розповідає про нові відкриття – планети за межами нашої галактики, які були невідомі раніше світові.

"У гонитві за кометою: "Розетта"



Фільм "У гонитві за кометою: "Розетта" / Фото IMDb

США, 2014 рік.

IMDb: 7,1.

10-річна подорож за 60 хвилин – саме так, вченим вдалось вмістити у годинний документальний фільм тривалий шлях зонду "Розетта", який врешті наближається до комети Чурюмова – Герасименко. Він повинен здійснити першу в історії посадку на подібний об'єкт.

"Людина на Марсі. Експедиція на Червону планету"

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Фільм про дослідження Марсу / Фото Prime video

Велика Британія, 2014 рік.

IMDb: 7,3.

Ця стрічка присвячена червоній планеті – космічному об'єкту, який відкриває можливості для всіх: вчені завзято досліджують і експериментують, підприємці – інвестують, а люди – мріють, що одного разу зможуть туди потрапити.

"Челленджер": Останній політ"



Фільм "Челленджер": Останній політ" / Фото IMDb

США, 2020 рік.

IMDb: 7,9.

Ця документальна стрічка присвячена не космічним відкриттям, а дослідженню катастрофи. 28 січня 1986 року НАСА запустили космічний шатл "Челленджер". Він не зміг виконати свою місію та виправдати очікування науковців і зазнав аварії вже через 60 секунд польоту. Загинув і екіпаж, який складався з 7 людей. У фільмі вчені показали архівні кадри та відновили хронології подій, дослідивши численні причини, що призвели до трагічної катастрофи.

"Вояджер": Далі ніж планети"



Документальний фільм про унікальні космічні апарати / Фото Amazon

Ірландія, 2017 рік.

IMDb: 8,1.

Документальний фільм, який розповідає про геніальні творіння людства – "Вояджер 1" та "Вояджер 2". Це унікальні апарати, які літають у космосі вже понад 40 років. Зараз це найвіддаленіші від Землі об'єкти, створені людиною.

"Аполлон-11"



Документальний фільм "Аполлон-11" / Фото Amazon

США, 2019 рік.

IMDb: 8,2.

Неймовірна розповідь про перший політ на Місяць. Ви зможете стати очевидцем цієї знакової події, побачити унікальні кадри та почути розповіді космонавтів. Стрічка присвячена 50-річчю легендарної космічної місії та складається виключно з архівних матеріалів.