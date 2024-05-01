Вціліли після обстрілів: у Києві покажуть унікальну колекцію метрових писанок

30 квітня у торгово-розважальному центрі Gulliver у Києві відкрили унікальну експозицію з метровими писанками в межах проєкту "Писанки. Відродження".

Що відомо про цю виставку та скільки вона триватиме, розповідає Life 24.

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Що можна буде побачити на виставці

"Всеукраїнський фестиваль Писанки" в Києві бере свій початок у 2016 році з масштабного арт-проєкту на Софіївській площі у Києві. Тоді 374 художники з усієї країни розписували метрові холсти у формі яєць. Цей надзвичайний перформанс був націлений на підтримку і популяризацію українських народних традицій, розвиток народного мистецтва, вивчення культури та історії українського народу.



Кожна писанка має свій малюнок / Фото "Писанки. Відродження"

До 2020 року яєць стало майже 800. Однак у 2022 році в результаті ворожого обстрілу "Добропарку" у Київській області, де перебували писанки, вціліло 120 витворів, які перевезли у більш безпечну локацію на Заході Україні.



Писанки мають унікальний стиль / Фото "Писанки. Відродження"

У межах же цьогорічної київської виставки можна буде побачити 50 унікальних витворів, які вдалося врятувати після обстрілів. Експозиція працюватиме до 10 травня включно, вхід вільний.

Додамо, що інша частина писанок наразі також представлена у Києво-Печерській Лаврі та Музеї історії міста Києва.