Візажистка малює казкові картини просто на своєму обличчі – 20+ фото

Джерело:boredpanda
Ми звикли, що картини малюють на полотні, на папері чи на стінах. Норвезькій візажистці цього здалось мало – і вона вирішила перетворити на мистецтво макіяж.
Візажистка з Норвегії Саріна Нексія справжня зірка інстаграму – у неї понад 270 тисяч підписників. Воно й не дивно, адже 24-річна дівчина відійшла від традиційного макіяжу чи живопису на полотнах і створює справжні шедеври за допомогою косметики, доповнюючи свої образи тематичними аксесуарами та кольоровими перуками.
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Саріна легко повторює картини відомих художників, до прикладу, "Народження Венери" Сандро Боттічеллі, зображає зіркове небо, тварини та рослини постають на її щоках, немов справжні, а фантазійні візерунки вражають уяву. Можна побачити навіть цілі сюжети з відомих фільмів та мультфільмів! Пропонуємо насолодитись творчістю талановитої візажистки.
Дівчина зізнається, що ці картини давно для неї вийшли за рамки просто макіяжу:
Може здатися марним витрачати години на макіяж, малюючи щось дивовижне, щоб потім змити це за кілька хвилин. Однак для мене це заняття по-справжньому терапевтичне, і це вид мистецтва, який надихає мене,
– розповідає Саріна
Всі фото: інстаграм Саріни Нексії