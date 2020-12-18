Радість, гарний настрій і відчуття свята, яке дарують нам чарівні бульбашки, можуть знадобитися в будь-який день. І це чудово!

Саме тому хочемо запропонувати вам продегустувати біле ігристе SHABO Classic Brut, не прив'язуючись ні до урочистої події, ні до сезону, ні до пам'ятної дати: порадуйте себе прямо зараз. Почнімо ж!

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Сорт: створено це ігристе з купажу трьох сортів – Піно Блан, Шардоне і Рислінга. Це – прекрасний сортовий купаж, який гарантує яскравість, вишуканість і елегантність органолептичних характеристик вина.

Стиль вина: це вино належить до колекції витриманих натуральних ігристих, створених за класичним методом шампанізації в пляшках. Класична технологія шампанізації передбачає довгу витримку ігристого вина безпосередньо в пляшці на тонкому дріжджовому осаді, в даному випадку – не менше 1,5 років. Технологія також передбачає використання так званого експедиційного лікеру найвищої якості в кількості, що відповідає рівню солодкості брюта.

Колір: яскравий світло-солом'яний, ігристе демонструє досить інтенсивний і стійкий перляж (гру бульбашок в бокалі).

Аромат: розкривається квітами акації і відтінками білих фруктів – стиглого персика, груші. Також відчуваються легкі дріжджові ноти – хлібна скоринка, здобне тісто.

Смак: свіжий, з виразною кислотністю, з приємними фруктовими нотами, з тривалим післясмаком, округлий і гармонійний.

Загальне враження: ігристе відрізняється легкістю, елегантністю, комплексним ароматом і прекрасним балансом.

Рекомендована температура подачі: від +8 до +10, а можливо, і до +12 – в цьому випадку аромат ігристого розкриється повніше і складніше.

SHABO Classic Brut/ Фото SHABO

Рекомендовані гастрономічні поєднання: почнемо з риби і морепродуктів. Копчений або слабосолений лосось – чудова пара до SHABO Classic Brut. Прекрасно поєднується воно і з морськими гребінцями, обсмаженими у вершковому маслі. Підійдуть до нього червона ікра або ікра щуки.

Морські гребенці та ігристе/ Фото SHABO

Канапе з сиром Philadelphia і копченим лососем / Фото Unsplash

Не варто відмовлятися від м'ясних страв у поєднанні з SHABO Classic Brut: це ігристе дуже гастрономічне, і складе чудову пару стравам з м'яса дикої птиці або, наприклад, курці на грилі під апельсиновим соусом.

Рекомендуємо дегустувати SHABO Classic Brut з твердими сирами – спробуйте сири Comté і Emmental. Безпрограшна комбінація – брют і витриманий Пармезан. Добре поєднується це ігристе також і з десертними позиціями: прекрасний варіант – сезонні фрукти і ягоди. Також цікавою парою до нього стане білий шоколад.

Ігристе вино та білий шоколад – оригінальне поєднання/ Фото Pexels

Нагороди: SHABO Classic Brut – один з рекордсменів серед вин SHABO за кількістю міжнародних нагород. Це ігристе відзначено нагородами таких авторитетних конкурсів, як MUNDUS VINI, Decanter World Wine Awards, Effervescents du Monde, International Wine Challenge і ін.

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