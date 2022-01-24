Вкусив незнайомку: 8 дивних ситуацій, коли люди зустріли своє кохання

Любов – часто непередбачувана та неочікувана емоція, яка може "застати" вас у будь-який момент. Навіть у дуже незручний.

Так трапилось з героями нашого матеріалу. Вони зустріли свою другу половинку за дуже незвичних обставин. Ці пари завжди зі сміхом розповідають історію свого цікавого знайомства.

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8 історій незвичного знайомства

Випадково "вбив" свою дівчину

Чарлі полюбляє онлайн-ігри, як і його дівчина. Під час проходження чергової місії він випадково вбив її персонажа. Це стало причиною для початку спілкування, яке згодом привело до серйозних стосунків.

Вечірка без штанів

Молоді люди познайомились у дуже незвичній атмосфері. Вони обоє зустрілись на вечірці без штанів, і вже 7 років разом.

Зіпсував повітря у кав'ярні



Кумедна історія кохання / Фото Unsplash

Хлопець неабияк здивував своєю історією знайомства з дружиною. Він трохи перебільшив із сирим броколі, чим порушив роботу шлунка. Чоловік зіпсував повітря, але не помітив, що позаду нього стоїть дівчина. Через кілька секунд вона запитала, чи хлопець теж чує цей неприємний запах.

Саймон вирішив вдатись до акторської гри і осоромити чоловіка, який стояв попереду. Той день молоді люди провели разом, а нещодавно відсвяткували 3 річницю весілля.

Познайомились через бійку

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Хлопчині добре дісталось на горіхи перед тим, як він познайомився з дівчиною. Джеймса вдарив на барі чоловік, із яким зустрічалась його теперішня дівчина.

Закохане "няв"

Молоді люди були на вечірці у спільних друзів. Хлопець грав на гітарі під час святкування, а коли доспівав останню пісню, випадково зустрівся поглядом із красунею. Він був так зачарований, що зміг видати єдиний звук – нявкання. Дівчина відповіла йому взаємністю, і з того часу вони разом.

Вкусив незнайомку



Хлопець вкусив незнайомку за вухо / Фото Unsplash

Хлопчина перебрав з алкоголем на барі і вирішив оригінально познайомитись з дівчиною – він її вкусив.

Зустрілись у в'язниці

Бетонний двір в'язниці суворого режиму, оточений огорожею з колючого дроту, заввишки 5 метрів, – не надто ідеальне місце для знайомства. Але одна пара думала інакше, коли зустріли один одного.

Познайомилися в клініці сексуального здоров'я

Почали здорові стосунки у незвичному місці і лікарі з клініки сексуального здоров'я. Під час нудної зустрічі вони вирішили втекти разом. Так почалась їхня історія кохання.