Секрети ідеального блонду без жовтизни: як доглядати за волоссям, щоб воно не втрачало колір

Ідеальний блонд без жовтизни – це мрія майже усіх жінок, які висвітлюють та фарбують волосся. Втім, колір пасом може змінюватися.

Навіть натуральні білявки іноді стикаються з тим, що їхня зачіска починає тьмянішати. Як доглядати за волоссям, щоб уникнути такого ефекту, розповідаємо далі.

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Захистіть волосся від сонця

Сонячні промені здатні нашкодити волоссю будь-якого кольору. Але білявкам слід боятися сонця ще й тому, що воно здатне погіршити стан волосся та його колір.

При цьому неважливо, чи народилися ви білявкою, чи фарбуєте кучері. Ховайте волосся від сонця, використовуйте SPF не тільки для шкіри, а ще й для голови.

Не забувайте про маски

Біляве волосся потребує регулярного догляду, особливо домашнього. Якщо ви висвітлюєте пасма, вони швидше ставатимуть пористими та більш чутливими до сухості. Тому зволожуйте кучері й використовуйте кондиціонери.

Волосся не варто піддавати шкідливому впливу / Фото Freepik

Для догляду за волоссям білявкам чудово підійде домашня маска з авокадо та банана. Таку суміш можна наносити на пасма раз на тиждень.

Використовуйте холодну воду

Звісно, мало хто любить холодний душ. Але волосся подякує за контрастні процедури. Річ у тому, що холодна вода, якщо ви будете ополіскувати нею пасма, допоможе утримувати вологу.

Кутикули закриються, завдяки чому біляве волосся не буде пересихати та жовтіти. Звичайно, мити голову повністю у холодній воді не варто. Просто ополосніть нею чисте волосся.