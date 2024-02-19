Ресурсу вистачатиме на усі справи: як навчитися керувати своєю енергією впродовж дня

Майже у кожної людини бувають дні, коли заплановані справи не можна виконати не через відсутність часу, а через те, що не вистачає сил та енергії на їхнє виконання.

Однак це не привід розчаровуватися та опускати руки. Як навчитися керуватися своїм рівнем енергії, розповідаємо далі.

До теми Тримайте стрес під контролем: корисні звички для зниження рівня кортизолу

Переключіть фокус з часу

Спостерігайте за рівнем енергії, визначайте закономірності появи її піків та спадів.

Змініть своє ставлення до відпочинку

Почніть сприймати перерви не як даремно витрачений час, а як можливість відновити рівень енергії.

Ставте цілі, що відповідають рівню енергії

Плануйте справи, враховуючи свій рівень енергії. Наприклад, розміщуйте найважливіші завдання у той час, коли ви зазвичай найбільше активні.

Прислухайтесь до свого самопочуття

Розпізнавайте ознаки виснаження та втоми та дійте так, щоб їх попередити.

Оптимізуйте розпорядок дня

Це може допомогти мінімізувати втрату енергії. Наприклад, готуйте їжу та обирайте одяг напередодні ввечері, щоб зменшити ранковий стрес.

Розподіляйте енергію розумно

Встановлюйте пріоритети для завдань і розподіляйте свою енергію відповідно до їх важливості.