Як не варто заповнювати свої акаунти на сайтах знайомств: 4 неочевидні помилки

Популярність різноманітних додатків для побачень серед тих, хто шукає другу половинку, значно зросла. Адже цей спосіб знайомства в умовах пандемії виявився найбільш оптимальним.

За останній рік експерти зі стосунків неодноразово відповідали на питання про те, як покращити акаунт у додатках для знайомств та у соцмережах, щоб привернути увагу протилежної статі.

Спробуйте Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Отож, ловіть список поширених помилок, яких припускаються більшість користувачів, а також фахові поради, як виправити ситуацію.

Світлини в сонцезахисних окулярах – погана ідея

Можливо, ви неймовірно круто виглядаєте на фотографіях, де позуєте в окулярах від сонця, однак це не означає, що їх потрібно публікувати у додатках для знайомств та на сторінках соцмереж, де ви шукаєте другу половинку. Річ у тім, що сонцезахисні окуляри прикривають значну частину вашого обличчя, а отже, потенційний партнер не може зрозуміти, як ви насправді виглядаєте. Тож краще залишіть сонцезахисні окуляри для відпочинку на пляжі, а для свого акаунту обирайте світлини без них.

Не публікуйте фото у сонцезахисних окулярах у додатках для знайомств / Фото Unsplash

​Читайте також Як влаштувати ідеальну зимову фотосесію: секрети вдалих кадрів від фотографів

Публікуйте менше фотографій тату поза контекстом

Світлини з татуюваннями, які не демонструють решту вашого тіла чи обличчя, хоч і виглядають яскраво, але відволікають увагу потенційних партнерів від вашого профілю, стверджують експерти.

Ба більше, спеціалісти радять замінити світлини з тату на фотографії вас із домашнім улюбленцем. Фото, де ви обіймаєтесь чи бавитесь зі своїм пухнастиком, демонструють оточуючим позитивні риси вашого характеру, як-от здатність любити, піклуватись та бути відкритим.

Коли у вас надто багато фотографій, ви здаєтесь несправжнім

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна

Світлини – це інструмент комунікації, який відображає вашу індивідуальність. Проте експерти вважають, що важливі не лише фотографії, але й те, як ви з ними взаємодієте: скільки фотографій опубліковано у вашому профілі, що на них зображено тощо.

Рейчел Деалто, авторка, телеведуча та експертка зі стосунків, переконана, що гармонійний профіль має містити комбінацію світлин зблизька та у повний зріст.

А за словами клінічного психолога Майкла Тобіна, у профілі має бути збалансоване поєднання спонтанних та позованих фотографій, оскільки велика кількість позованих світлин може створювати враження, що людина не є справді собою.

Ваш профіль має розповідати про вас, а не про інших

Жоден профіль у соціальних мережах не може вважатися повним без виваженої біографії. Як стверджують експерти, ця інформацію відіграє надзвичайно важливу роль у пошуку відповідного партнера. Тож сміливо користуйтесь цією можливістю та вказуйте перелік ваших інтересів.

Розповідайте про ваші інтереси та хобі / Фото Pexels

Проте не намагайтесь привернути увагу кількома популярними фразами чи цитатами з інтернету – це не лише не допоможе вам знайти справді близьку людину, але й узагалі викличе сумніви щодо вашої щирості.

До того ж такі відсилки до масової культури не вирізняють вас з-поміж інших, і ваш профіль просто "загубиться" серед сотні подібних. Потенційний партнер має чітко розуміти, хто ви і чого прагнете, а також – що ви можете привнести в його життя.