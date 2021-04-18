Як вибрати правильний аромат, купуючи парфуми в інтернеті: поради експерта

Купити парфуми в інтернеті, здавалося би, дуже ризикований задум, бо не знаєш, чи вгадаєш з ароматом. Однак є деякі підказки, які можуть допомогти з цим.

Дизайнерка ароматів з понад 20-річним стажем Йоганна Монанге поділилася деякими секретами парфумерії. Ось на що вона рекомендує звертати увагу, обираючи запах в інтернеті.

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Сильні аромати

За словами Монанге, сильні аромати мають:

бурштин;

ваніль;

праліне,

всі східні та тваринні ноти;

пудрові ноти, такі як кумарин та квіткова тубероза;

деревні ноти, зокрема уд і пачулі.

Якщо вам не подобаються важкі аромати, то вам слід уникати суміші цих сильних нот. Але якщо вони поєднані з більш легкими, свіжими ароматами, такими як бергамот, зелені, озонові та м’які квіткові ноти, ці парфуми не будуть надто перевантаженими.



Важкі запахи / Фото unsplash

Свіжі аромати

Свіжі аромати мають цитрусові нотки, зокрема, бергамот, лайм, лимон, апельсин та грейпфрут. Імбир для цього також чудово підходить, каже Монанге. Також ви можете звернути увагу на парфуми, які мають у своєму складі інжир та конвалію. Вони так само вносять багато свіжості.

Ще одне знакове сімейство свіжості – це озонічне чи морське. Синтетичні ноти, такі як калоне або флоралозон, надзвичайно свіжі та потужні, і вони вносять аромат свіжого набережного бризу,

– додає Монанге.

Остання родина, яка славиться свіжістю, є альдегід. Найвідоміша її молекула – C12 (MNA), яка міститься в Chanel №5. Цей запах дійсно металевий та холодний і піднімає важкі формули, створюючи прекрасну свіжу гармонію.



Свіжі аромати / Фото unsplash

Солодкі аромати

Найбільш знаковим та улюбленим є запах ванілі. Вона створює м’який солодкуватий запах, присутній у багатьох парфумах. Також солодкі аромати забезпечує кориця, яка додає відтінку електричної солодкості, та гурманські нотки, такі як Veltol або етілмальталь, які пахнуть карамеллю.

Це одна з найуспішніших парфумерних сімей. Всі її люблять, і це викликає звикання в нашому мозку – чим більше ви відчуваєте запах, тим більше вам подобається,

– говорить Монанге.



Солодкі запахи / Фото unsplash

Лактонні ноти, які містяться у таких фруктах, як персик, абрикос та кокос, надають парфумам вершкової солодкості. І нарешті синтетичні ноти, зокрема метил антранілат, вносить соковитий солодкий ефект, який є в багатьох квітково-фруктових ароматах.

Зверніть увагу на колір парфумів

Під час покупки в інтернеті Йоганна Монанге також рекомендує звертати увагу на колір парфумів. Це також може дати вам підказку про аромат. Переважно сині відтінки – для свіжості, зелені – для природності, а чорно-золоті кольори можуть представляти розкішні інтенсивні аромати.



Парфуми / Фото unsplash