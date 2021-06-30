Найкращі світові й українські архітектори приїхали в Одесу: як пройшли перші Архітектурні Cезони

В Одесі відбувся масштабний міжнародний захід на тему архітектури, дизайну й урбаністики "Архітектурні Сезони". Місцем проведення стала унікальна локація – Одеська національна наукова бібліотека.

На події зібралися найкращі українські та європейські архітектори. Ініціатива проведення заходу належить голові ради директорів будівельного холдингу ЗАРС Георгію Бочорішвілі.

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"Ми ставимо перед собою мету зробити Одесу культурним центром для всієї країни, – зазначив у вступному слові Георгій Бочорішвілі. – У наших планах щороку протягом 3 – 5 днів проводити Архітектурні Сезони, у рамках яких будуть виступати найкращі спікери, організовуватися тематичні виставки та зустрічі, з'являтися нові ідеї співпраці та колаборацій серед представників професійної спільноти. Ми віримо, що цей захід буде сприяти появі нових можливостей для розвитку Одеси та інших міст, а також популяризації теми хорошої архітектури та дизайну в суспільстві".

Фундатор Архітектурних сезонів Георгій Бочорішвілі / Фото ЗАРС

На захід завітав голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький та подякував організаторам за вибір Одеси як майданчика.

"Тема, яку ви порушуєте, вічна, – зазначив Сергій Гриневецький. – Архітектура, урбаністика – ці питання виходять на порядок денний. Говорячи про урбаністику, для одеситів можна вибрати 10 напрямків запросто. Паркування, сміття, велодоріжки. Але мені важливо, щоб в перспективі були рівні можливості для всіх громадян. Нам треба комплексно підійти, і без держави тут не обійтися. Я дуже радий, що саме в Одесі проходить ця подія".

Голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький / Фото ЗАРС

Ми всі любимо Одесу. Душа Одеси – це Ахматова і Бабель. Голос Одеси – це Ойстрах і Ріхтер. Слава Одеси – це великі художники, Фраєрман, Ломикін, які народилися тут, – упевнений голова правління Банку "Восток" Вадим Мороховський. – І, звичайно, краса Одеси – це архітектура, яку дали місту Бернардацці та Мінкус, Прохасько і Вайнштейн, а в наш час – Каркашадзе. Без архітектури не буде слави Одеси. Без урбаністики не буде розвитку міста.

"Архітектурні сезони" – дуже важлива подія, адже без сучасної архітектури неможливе життя нашого міста. Можна і потрібно виховувати своїх архітекторів. І бізнес, і влада дасть можливість створити нову Одесу. Оскільки сьогодні багато будинків не відповідають стилю міста, найважливішим завданням для нас є змінити цю тенденцію", – підсумовує Мороховський.

Голова правління Банку "Восток" Вадим Мороховський / Фото ЗАРС

Унікальність події підтримала Одеська національна наукова бібліотека. У рамках Архітектурних Сезонів було відкрито виставку старовинних видань з рідкісними архітектурними ілюстраціями.

Одеська національна наукова бібліотека / Фото ЗАРС

Виставка старовинних видань з рідкісними архітектурними ілюстраціями / Фото ЗАРС

"Книги, які ми представили, показують, наскільки чудову спадщину залишає професія архітектора", – зазначила генеральна директорка бібліотеки Ірина Бірюкова.

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Генеральна директорка Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова / Фото ЗАРС

Що ж стало головною темою перших Архітектурних Сезонів? Одне з найактуальніших для України питань – архітектурний розвиток міст з історією та створення проєктів, які вписуються в контекст, підкреслюючи автентичність обраного місця.

Перед учасниками події виступили провідні одеські та українські архітектори, спеціальними гостями стали викладачі європейських вишів, законодавці сучасної урбаністики зі світовим ім'ям.

Перший спікер – одеський архітектор і керівник бюро "Декарт студіо" Анатолій Єксарєв – представив варіант реконструкції історичного центру, який зберігає історичний вигляд фасадів і одночасно створює сучасне та комфортне для проживання середовище.

Спеціальні гості: викладачі європейських вишів, законодавці сучасної урбаністики / Фото ЗАРС

"В Одесі немає цілісної картини сприйняття, – зазначає Єксарєв. – Влада б'ється з питаннями, які немов в атракціоні вискакують то тут, то там".

Співзасновник і співвласник архітектурної групи "ЛІК" Олександр Леонов підняв тему фасадів. На його думку, через багато років фасади стають візитною карткою, як архітектора, так і всього міста. Як приклад архітектор привів свої роботи на перетині Осипова і Великої Арнаутської.

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"В Одесі кожен раз пропонуючи сучасні образи, ми стикаємося з негативною реакцією суспільства, – зазначає Леонов. – У багатьох склалося враження, що сучасні матеріали – це щось дешеве, але це дорогі високотехнологічні матеріали, які дозволяють нам створювати, в тому числі неокласичні фасади. Фасадні рішення створюють той світ, в якому ростуть наші діти. І цей світ може створювати гармонійних людей, тому за цим фоном, зовнішньою оболонкою будівель потрібно стежити".

Подія відбулась на унікальній локації – в Одеській національній науковій бібліотеці / Фото ЗАРС

Київський дизайнер, архітектор, засновник і керівник майстерні Sergey Makhno Architects Сергій Махно закликав створювати прості речі, тим самим виключаючи конфлікт з уже наявним середовищем.

"На жаль, в сучасній українській архітектурі є багато будівель – відвертих виродків, – вважає Сергій Махно. – Їх побудували тільки тому, що дали грошей. Мені б хотілося, щоб безсовісних людей без смаку було менше".

Київський дизайнер, архітектор Сергій Махно / Фото ЗАРС

Європейський погляд на сучасну урбаністику представив головний архітектор tconcept (Нідерланди) Віллем-Йост де Фріс, який брав участь в перебудові цілих кварталів у центральній частині Лондона та Амстердаму. Зараз він і його бюро працює над проєктами в 15 країнах.

Голландець закликав не повторювати помилок 60 – 70 років, коли міста розвивалися, догоджаючи автовласникам:

Простір між будівлями важливіше самої будівлі, – впевнений зодчий. – Всі зусилля слід скеровувати на те, щоб створити здорове місто. У вас в Одесі дуже багато зелені, і це потрібно зберегти. Це ваша велика відповідальність, щоб місто стало красивішим, ніж зараз. В Європі було багато помилок, коли місто трансформувалося задля транспорту, коли жертвували озелененням і просторами для спілкування. Бетонні, безликі коробки потрібно викинути. Давайте не повторювати помилок.

Головний архітектор tconcept в Нідерландах Віллем-Йост де Фріс / Фото ЗАРС

Своєю чергою його колега, голландський урбаніст японського походження, викладач Академії Архітектури в Амстердамі, CEO MADMA Urbanism + Landscape Хірокі Мацуура вважає, що в першу чергу необхідно подумати про те, що в навколишнє середовище привнесе новий дизайн.

"Ми часто говоримо про форму, матеріал, колір, – зазначає Хірокі Мацуура. – Але, найважливіше – що змінить або додасть дизайн в навколишнє середовище. Я покажу найрізноманітніші проєкти у сфері урбанізму, ландшафтного дизайну та архітектури. Попри неоднозначну основу проєктів, їх об'єднує один підхід – посилення часто прихованого потенціалу контексту проєкту".

Викладач Академії Архітектури в Амстердамі Хірокі Мацуура (справа) / Фото ЗАРС

Разом із тим, Хірокі Мацуура противник стилізації, коли при будівництві нового будинку вдають, що він побудований 100 років тому: "Цим ви плюєте на свою історію, адже сучасність теж має залишитися в історичному пласті, в розвитку архітектури", – впевнений урбаніст.

Учасники події отримали можливість ознайомитися з досвідом Львова та Харкова. Колишній головний архітектор міста Львова, автор популярного Youtube-каналу про урбаністику Chaplinsky_VLOG Юліан Чаплінський розповів про свій досвід роботи з забудовниками і компроміси, які йдуть на користь місту.

Колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський / Фото ЗАРС

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Олег Дроздов – засновник, головний архітектор компанії Drozdov & Partners і Харківської школи архітектури представив концепцію Центру культури Жванецького.

"До нас звернулися з проханням подумати про можливість створення інституції в Одесі, яка б мала ім'я Жванецького. У цьому питанні є кілька важливих речей: взаємини плато і моря, порту. Друге – вербальна культура автора й архітектура повинна мати такий неегоїстичний характер. Тут не стільки важливо створити форму, скільки правильно наповнити простір. Це повинен бути проєкт всієї Одеси", – розповів Олег Дроздов про концепт.

Олег Дроздов – засновник, головний архітектор компанії Drozdov & Partners / Фото ЗАРС

Завершилась подія на території Одеського художнього музею.

Відчувається, що проєкти, які ми сьогодні побачили, резонують з аудиторією, – підсумував насичений день фаундер Архітектурних Сезонів Георгій Бочорішвілі. – Ті ідеї, які ми закладали в цю подію, вже починають реалізовуватися. Це майданчик для дискусій, обміну досвідом між лідерами індустрії. Цей нетворкінг буде корисний і для професійного середовища, і для всього українського суспільства.

"Архітектурі сезони" корисні не лише професіоналам, а й всьому суспільству / Фото ЗАРС

За словами Георгія Бочорішвілі, у рамках "сезонів", які стануть щорічними, планується проведення конкурсу значущих соціально-культурних проєктів в Одесі.

Найкраща концепція отримаєгранту і має всі шанси бути реалізованою.

Генеральним партнером "Архітектурних Сезонів" виступив ПАТ "Банк Восток", преміум партнером – виноробна компанія SHABO. Також підтримали неординарну культурну подію Одеська національна наукова бібліотека, Одеський художній музей, Odessa Business Club, медіахолдинг "Будинок та інтер'єр" (DMNTR), бізнес-дизайн агентство _DROM, агентство з управління репутацією KNSKA, "Просто Радіо", інформаційний медіахолдинг "Думська", консалтингова компанія "Vernik & Partners", охоронне агентство "ЗЕВС".