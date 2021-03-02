Я ні з чим не справляюсь: робочі техніки, щоб побороти синдром самозванця

Цілий день працювала, вирішувала купу питань, допомагала колегам...А під вечір все одно здається, що не виконала усіх поставлених завдань, і день просто пройшов дарма. Знайомо? Це означає, що потрібно боротись із синдромом самозванця.

Синдром самозванця – це явище, коли людині важко приписувати собі свої ж досягнення, докладені зусилля, позитивні якості. З цим можна боротись, використовуючи прості техніки тайм-менеджменту, щоб відстежити свою ефективність. Спробуйте ці способи, і ви побачите, що зовсім не байдикуєте щодня, а виконуєте цілу купу завдань.

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Техніка хронометраж

Ця техніка допомагає зрозуміти, скільки часу ви реально витрачаєте на кожне завдання. Для цього потрібно виконувати такі прості дії протягом дня:

Зранку випишіть усі задачі, які вам потрібно сьогодні зробити й запишіть, за скільки хвилин чи годин ви плануєте їх виконати. До прикладу, робоча нарада – 40 хвилин, написати звіт – 2 години, відправити лист – 15 хвилин тощо. Тоді розподіліть ці задачі по черзі. Оцінюйте реально на свої сили: не намагайтесь втиснути у 8-годинний робочий день якомога більше завдань. Це може закінчитись тим, що все ви не виконаєте і будете розчаровані. Протягом дня відстежуйте, скільки часу ви витратили на завдання. Можливо, для листа довелось шукати додаткову інформацію? Запишіть це, і наступного разу ви при плануванні закладете додатковий час.

Детально розпишіть усі завдання на день / Фото Unsplash

Ця техніка допоможе вам побачити реальний стан справ: скільки і яких завдань ви встигаєте зробити. Ви більше не будете необачно планувати собі 20 справ, коли насправді фізично здатні виконати лише 10, і уникнете розчарування.

Техніка канбан

А ця японська техніка дозволить візуалізувати робочий процес. Її розробили ще у 50-х роках минулого століття у компанії Toyota, і зараз використовується менеджерами всього світу для того, щоб оптимізувати робочий процес.

Зробіть таблицю з трьома стовпчиками: "Потрібно зробити", "В роботі", "Зроблено" Занесіть спочатку всі завдання у перший стовпчик, а протягом дня переміщайте їх у другий (коли ви працюєте над чимось) і третій (коли ви завершили завдання).

Приклад такої канбан-дошки / Фото wikipedia

Ви можете також додавати інші стовпчики, якщо проєкт передбачає багато етапів.

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Як їх поєднати

Ці дві техніки добре працюють разом. До прикладу, у вас є велике завдання, на яке ви не можете виділити цілий день, а лише кілька годин. Записуйте ці кілька годин у стовпчик "В роботі" і коротко опишіть, що ви зробили. Наступного дня залишайте це завдання у цьому стовпчику і продовжуйте роботу над ним. Так буде видно, що ви постійно в процесі роботи, тоді й зникне відчуття, що ви нічим не займаєтесь протягом дня.

Можете використовувати Google таблиці для цього або ж спеціальні додатки, такі як Trello.