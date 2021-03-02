Я ні з чим не справляюсь: робочі техніки, щоб побороти синдром самозванця

Джерело:The noisetie
Цілий день працювала, вирішувала купу питань, допомагала колегам...А під вечір все одно здається, що не виконала усіх поставлених завдань, і день просто пройшов дарма. Знайомо? Це означає, що потрібно боротись із синдромом самозванця.
Синдром самозванця – це явище, коли людині важко приписувати собі свої ж досягнення, докладені зусилля, позитивні якості. З цим можна боротись, використовуючи прості техніки тайм-менеджменту, щоб відстежити свою ефективність. Спробуйте ці способи, і ви побачите, що зовсім не байдикуєте щодня, а виконуєте цілу купу завдань.
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Ця техніка допомагає зрозуміти, скільки часу ви реально витрачаєте на кожне завдання. Для цього потрібно виконувати такі прості дії протягом дня:
Детально розпишіть усі завдання на день / Фото Unsplash
Ця техніка допоможе вам побачити реальний стан справ: скільки і яких завдань ви встигаєте зробити. Ви більше не будете необачно планувати собі 20 справ, коли насправді фізично здатні виконати лише 10, і уникнете розчарування.
А ця японська техніка дозволить візуалізувати робочий процес. Її розробили ще у 50-х роках минулого століття у компанії Toyota, і зараз використовується менеджерами всього світу для того, щоб оптимізувати робочий процес.
Приклад такої канбан-дошки / Фото wikipedia
Ви можете також додавати інші стовпчики, якщо проєкт передбачає багато етапів.Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO
Ці дві техніки добре працюють разом. До прикладу, у вас є велике завдання, на яке ви не можете виділити цілий день, а лише кілька годин. Записуйте ці кілька годин у стовпчик "В роботі" і коротко опишіть, що ви зробили. Наступного дня залишайте це завдання у цьому стовпчику і продовжуйте роботу над ним. Так буде видно, що ви постійно в процесі роботи, тоді й зникне відчуття, що ви нічим не займаєтесь протягом дня.
Можете використовувати Google таблиці для цього або ж спеціальні додатки, такі як Trello.