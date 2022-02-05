Як поєднати сир та вино: вишукані тандеми для справжніх гурманів

Вино здатне доповнити атмосферу кожної події та підкреслити смак будь-якої страви. Головне – вміти правильно підібрати відповідну пару для вечері.

Якось Людовік XVI під час подорожі зупинився у місті Варен, де його частували хлібом, сиром Брі та червоним сухим вином. Королю Франції настільки сподобався цей смаковий тандем, що згодом він став популярним у всьому світі. Тож редакція Life24 вирішила також здивувати неймовірними смаковими поєднанням і зібрала найкращі сирно-винні пари від сомельє.

Цікаво "Кузина" шампанського: що потрібно знати про особливе іспанське вино Кава

Як вміло поєднати сир та вино

Якщо ви плануєте прикрасити святковий стіл сирним плато, важливо підібрати для цієї закуски правильну пару вина. Аби обрати гідний тандем, варто дотримуватись цих 4 правил.

Шукати винну пару для сиру варто у тому ж регіоні, звідки він походить – цим правилом послуговуються усі гурмани вже чимало століть. Сири краще подавати у тандемі з білими вина, адже в них немає танінів, які в поєднанні з молочним продуктом можуть давати гіркоту. Для молодих сирів обирайте молоді вина з хорошою кислотністю, а більш витримані потребують серйознішої і "старшої" пари. Гідному сиру треба підшукати гідного конкурента. Якщо один представник вишуканої пари буде надто ніжним, у тандемі з міцним "партнером" він може втратити свої смакові якості. Тож чим більш інтенсивний сир, тим потужнішими в ароматі мають бути вина.

Важливо! Перед подачею сир потрібно заздалегідь витягти з холодильника, аби його



Як обрати сирну пару до вина / Фото Unsplash

Ділимось добіркою найкращих пар, які легко прикрасять святковий стіл та атмосферу (Вино – сир)