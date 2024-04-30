Ці звички варто забути: 5 помилок, що прискорюють старіння рук

Абсолютно звичайні повсякденні дії та відсутність необхідного догляду можуть серйозно вплину на красу шкіри рук та спричини її передчасне старіння.

Яких помилок варто уникати, щоб зберегти шкіру на руках молодою та доглянутою, розповідаємо далі.

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Постійний контакт з водою і побутовою хімією без рукавичок

Одна з найпоширеніших помилок – це виконання домашніх робіт без спеціальних рукавичок. Засоби для чищення чи миття посуду, порошки та частий контакт з водою – все це висушує шкіру, а отже, сприяє її потоншенню і старінню.

Відсутність регулярного зволоження шкіри

Шкіра рук, особливо в холодну пору року, втрачає багато вологи, тож потребує регулярного зволоження. Ризик старіння підвищують сухе повітря в приміщеннях, застосування засобів побутової хімії, переохолодження.

Єдиним способом розв'язати цю проблему в домашніх умовах є постійне зволоження рук за допомогою крему. Найкраще використовувати його після кожного миття рук, посуду, прибирання, перед виходом на вулицю чи перед сном.

Часте застосування антибактеріальних засобів без додаткового догляду

Звичайно, складно назвати помилкою використання антибактеріального мила, серветок або санітайзеру на постійній основі – скоріше, це ще один чинник, який може негативно вплинути на стан шкіри рук. Протистояти цьому впливу можна за допомогою зволожувального крему.

Вихід на вулицю без рукавичок

Взимку руки піддаються ще одному стресу – переохолодженню. У результаті багато людей стикаються з сухістю, почервонінням, подразненням, огрубінням шкіри рук через вплив холоду. Врятувати від нього може тільки наявність теплих рукавиць, а також регулярний домашній догляд.

Ігнорування засобів з SPF

Найпоширеніша помилка незалежно від сезону – відсутність захисту від сонця.

Руки набагато частіше, ніж обличчя, піддаються сонячній активності, оскільки постійно перебувають під прямими променями. Саме тому вони потребують особливого захисту під час перебування на відкритому повітрі. Убезпечити себе можна регулярним нанесенням кремів з SPF.