Поєднання ароматів вражатиме: як правильно нашаровувати аромати для оригінальної композиції

Парфумерне нашаровування або леєринг – це не нова, але доволі популярна тенденція у світі ароматів. Вона передбачає, що парфуми можна нашаровувати один на одного, створюючи при цьому власні композиції.

Спробувати лайеринг може кожен, для цього достатньо знати базові правила і мати бажання експериментувати. Як правильно нашарувати парфуми, розповідаємо далі.

До теми Як носити парфуми взимку, щоб аромат розкривався та тримався якомога довше

Не використовуйте вазелін

Популярний у тікток лайфхак, який пропонує нанести на шкіру вазелін і поверх нього розпилити парфум, не варто використовувати. По-перше, вазелін сам має запах, причому досить сильний. По-друге, він не дає жодного посилення аромату.

Щоб посилити стійкість парфуму, досить легко зволожити шкіру перед нанесенням. Тут нам на допомогу прийдуть різні лосьйони для тіла без запаху або з такою парфумерною віддушкою, як і ваш аромат.

Обирайте засоби однієї лінійки

Багато виробників сьогодні пропонують широкий асортимент, до якого входять гелі для душу, лосьйони для тіла, різні креми та спреї для волосся. Якщо ви використовуватимете всю серію – посилите стійкість і звучання парфуму.

Шукайте правильні точки нанесення

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Хочете зібрати парфумерний гардероб із двох різних флаконів? Є три способи нанесення для цього:

На кожен день більш важкий аромат варто наносити на пульсуючі точки (зап'ястя, згини ліктів), а свіжіший – розпорошувати на себе хмарою.

Для вечірнього виходу слід міняти аромати місцями: свіжий наносити на пульсуючі місця, а важчим робимо два розпилення в повітря і заходити в цю “хмару”.

Універсальний, третій варіант парфумерної капсули – нанести один аромат на ліве зап'ястя, а другий – на праве. Тепер можна насолоджуватися шлейфом, що вийшов.

Головне у цих експериментах – робити це спочатку вдома й оцінювати аромат, що вийшов. Експериментуйте, але пам'ятайте про міру: 1-2 натискань на пульверизатор цілком достатньо.