Як сховати пральну машину: корисні та креативні ідеї

Пральна машинка – це дуже громіздкий предмет в інтер'єрі, але при цьому й важливий. Крім того, вона займає найбільше місце у ванній кімнаті. Про те, як можна обіграти розмір машинки – читайте в матеріалі.

Джерело: 24 канал

Найчастіше пральну машинку намагаються поставити у ванній кімнаті, але багато хто не знає як використати її розміри з користю.

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Шторка

Це один із найпростіших і найдешевших варіантів, щоб сховати пральну машинку. Вам варто лише правильно прикріпити штору.



Сховати машинку за шторкою / Фото pinterest

Не ховаючи

Багато хто, крім пральної машини, мають ще й сушку. Тому за допомогою спеціальних кріплень їх можна поставити одна на одну.



Не ховати, але розмістити дуже компактно / Фото pinterest

Об'єм машинки можна використати й у власну користь, але для цього необхідно звертатись по допомогу до майстрів, які б виготовили такі полички.



Використовувати машинку, як додатковий простір / Фото pinterest

Вбудована техніка

Також чудовий варіант – це вбудована пральна машинка.



Вбудувати пралку / Фото pinterest

Це економить простір та створює додаткові місця для зберігання речей.



Сховати машинку за дверцятами / Фото pinterest

Сховати машинку за дверима

Найкращий варіант на думку багатьох людей. Але тут потрібно бути уважним, адже машинка не повинна бути закрита весь час після прання.



Дверцята повинні мати простір / Фото pinterest

Краще було б, якби між дверцятами шафи або тумби та дверима машинки був простір.



Створенні полички – це додаткове місце для зберігання якихось речей / Фото pinterest



За дверцятами майже непомітно пральну машинку / Фото pinterest