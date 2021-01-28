Як сховати пральну машину: корисні та креативні ідеї

Пральна машинка – це дуже громіздкий предмет в інтер'єрі, але при цьому й важливий. Крім того, вона займає найбільше місце у ванній кімнаті. Про те, як можна обіграти розмір машинки – читайте в матеріалі.
Джерело: 24 канал
Найчастіше пральну машинку намагаються поставити у ванній кімнаті, але багато хто не знає як використати її розміри з користю.
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Це один із найпростіших і найдешевших варіантів, щоб сховати пральну машинку. Вам варто лише правильно прикріпити штору.
Сховати машинку за шторкою / Фото pinterest
Багато хто, крім пральної машини, мають ще й сушку. Тому за допомогою спеціальних кріплень їх можна поставити одна на одну.
Не ховати, але розмістити дуже компактно / Фото pinterest
Об'єм машинки можна використати й у власну користь, але для цього необхідно звертатись по допомогу до майстрів, які б виготовили такі полички.
Використовувати машинку, як додатковий простір / Фото pinterest
Також чудовий варіант – це вбудована пральна машинка.
Вбудувати пралку / Фото pinterest
Це економить простір та створює додаткові місця для зберігання речей.
Сховати машинку за дверцятами / Фото pinterest
Найкращий варіант на думку багатьох людей. Але тут потрібно бути уважним, адже машинка не повинна бути закрита весь час після прання.
Дверцята повинні мати простір / Фото pinterest
Краще було б, якби між дверцятами шафи або тумби та дверима машинки був простір.
Створенні полички – це додаткове місце для зберігання якихось речей / Фото pinterest
За дверцятами майже непомітно пральну машинку / Фото pinterest