Колір, що потребує вкладень: 6 речей, які варто врахувати перед тим, як фарбуватися у блонд

Якщо ви завжди мріяли бути білявкою, але природний колір волосся виявився затемним, не варто розчаровуватися. Сучасна індустрія краси створює великий простір для експериментів.

Що потрібно знати перед тим, як фарбуватися у світліший колір, щоб зміни виявилися вдалими, а волосся залишилося здоровим, розповідаємо далі.

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Переконайтеся, що ваше волосся максимально здорове

Перед тим, як фарбувати волосся, варто привести його в максимально здоровий стан. До прикладу, зробіть стрижку, щоб прибрати кінчики, які січуться, та додайте живильний кондиціонер у догляд один або два рази на тиждень, щоб пасма стали сильними й готовими до зміни кольору.

Враховуйте свій натуральний колір

Будь-який колір волосся можна висвітлити, однак складність та тривалість процесу відрізнятиметься.

Що темніше натуральне волосся, то довший процес. Краще обирати поетапне фарбування, щоб захистити волосся,

– каже перукар Джонатан Ендрю.

Тож, якщо ви від природи темноволоса і бачите себе білявкою, будьте готові до процесу фарбування, який триватиме певний період.

Водночас натуральні руді пасма легко перетворюються на відтінки блонду, хоча, залежно від бажаного відтінку, може також знадобитися кілька відвідувань.

Як може виглядати фарбований блонд: дивіться фото

Знайдіть свій відтінок блонду

Деякі відтінки блонду особливо пасують певним тонам шкіри.

Прохолодним відтінкам шкіри з рожевим або синім підтоном підійде холодний блонд. Натомість більш теплі тони шкіри, такі як оливковий, краще виглядатимуть з жовтим або теплими золотистими кольорами волосся.

Джонатан Ендрю радить мати з собою фото того типу блонду, якого ви прагнете.

Ви можете думати про платину як про крижаний білий колір, однак у вашого стиліста може бути інша думка, і йому доведеться змінити тони відповідно до ваших уподобань. Ваш колорист може обговорити бажаний відтінок та допоможе скоригувати очікування щодо часу, який буде потрібно, процесу подальшого догляду та повторних відвідувань салону для підтримки відтінку,

– пояснює експерт.

Оберіть техніку фарбування

Світле волосся можна отримати за допомогою декількох різних технік фарбування, таких як мелірування та балаяж, кожна з яких має різний зовнішній вигляд та рівень складності.

Балаяж – це освітлювач для волосся, який створює відблиски за допомогою техніки малювання від руки, зберігаючи м'якість і природне градуювання до кінчиків. З цією технікою волосся висвітлюється випадковими ділянками, що створює природне відчуття сонячного поцілунку.

Омбре – це градуйований колір, який стає світлішим до кінців. Відтінок плавно переходить від коричневого або темно-русявого до яскравого блонду, імітуючи місце, де сонце природно освітлює кінчики волосся.

Повний колір – це фарбування від коріння до кінчиків. Оскільки це суцільне фарбування, під час використання цієї техніки темне коріння буде помітне швидше, хоча це залежить від вашого природного кольору пасом.

Мелірування – це висвітлення деяких ділянок волосся, посилення їх тонами, розташованими ближче до шкіри голови на певних частинах, і освітлення волосся від коренів до кінчиків, додавання глибини та розмірності кольору на темнішій основі.

Якщо ви бажаєте бути природною білявкою, то балаяж для вас. Сміливий однотонний колір від коріння до кінчиків призначений для тих, хто готовий щомісяця підфарбовувати коріння і хоче мати однотонний колір. Половинне або повне мелірування – це, мабуть, найпопулярніший метод серед жінок, що переходять до блонду,

– зазначає Джонатан Ендрю.

Натуральне фарбування: дивіться фото

Оновіть доглядові продукти

Після того, як ви витратилися на свій новий світлий відтінок, ви, безперечно, захочете, щоб він тримався якомога довше, тож важливо інвестувати у правильні засоби догляду.

Як пояснює перукар, професійні шампуні та кондиціонери для світлого волосся містять інгредієнти, які допоможуть довше зберегти свіжість відтінку. Також має сенс витратитись на засоби для корекції кольору, відновлювальні та термозахисні засоби.

Будьте готові до витрат

Перетворення на блондинку та підтримка кольору забирає багато часу і фінансів.

Незалежно від того, чи робите ви звичайне мелірування, суцільне фарбування або балаяж, будьте готові до того, що блонд інвестицій.

Крім того, вам доведеться вкладатися в засоби догляду, щоб ваш світлий відтінок мав свіжий, здоровий і блискучий вигляд.