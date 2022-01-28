Як врятувати своє весілля: 7 незручних тем, які варто обговорити із гостями

Джен Гланц працює професійною подружкою нареченої. Вона відвідала у цій ролі вже понад 125 весіль і точно знає про всі незручні ситуації, які трапляються між молодятами та гостями.

Дівчина розповіла, як наречені можуть врятувати своє свято, та заздалегідь поговорити із гостями на делікатні теми, щоб вони не образились. Ділимось порадами у нашому матеріалі.

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Як правильного говорити з гостями на незручні теми

Як делікатно відмовити непроханим гостям

Після того, як друзі і рідні отримують свої запрошення на весілля, вони часто починають турбувати наречених з питаннями, чи можна привести зі собою ще когось. Аби не пробуджувати настирливість і не образити своїм строгим "ні", – поясніть, що ви не можете прийняти більше гостей.

Як попросити не вживати алкоголь



Розмова з друзями, які полюбляють випити / Фото Unsplash

Напевне у кожного є друзі чи знайомі, які полюбляють випити і перетворюються на емоційних жартівників, за яких часто стає соромно. Аби уникнути незручних ситуацій перед іншими гостями, краще завчасно зв'язатись з такими друзями та попросити їх відкласти свої алкогольні плани на вечірку після весілля. Наголосіть, що ви полюбляєте почуття гумору свого знайомого, але краще, щоб для інших гостей він залишився серйозним.

Що робити з тими, хто не "дружить" один з одним

Коли деякі члени родини дізнаються, що на святкуванні будуть їхні "конкуренти", то просять скасувати запрошення для них. Але ви не посередник між гостями, що ворогують, та не зобов'язані догоджати усім. Просто поясніть, що люди, з якими вони не ладнають, будуть сидіти за іншим столом.

Не соромтесь нагадати про дрес-код



Нагадайте про дрес-код / Фото Unsplash

Якщо деякі ваші знайомі не прихильники класичного стилю і частенько з'являються на важливих подіях у невідповідному одязі, краще зателефонуйте їм додатково і нагадайте, що ваша офіційна подія потребує святкового вбрання.

Непунктуальним краще нагадати годину

У всіх напевне є знайомі, які "не вміють користуватись годинником" і постійно запізнюються. Якщо ви не хочете, щоб вашу церемонію перервав невчасний приїзд гостей, поговоріть із ними ще до важливої події. Особливо непунктуальних можете навіть запросити на годину раніше.

"Неочікувані" тости



Як попередити неочікувані виступи / Фото Unsplash

Незаплановані виступи гостей з мікрофоном у багатьох наречених викликають страх. Аби уникнути таких ситуацій, виберіть кількох людей, яким ви довіряєте, а іншим охочим запропонуйте виступити наступного дня під час продовження святкування. Наголосіть, що ви прагнете якомога більше часу провести за танцями та веселощами, а час для гарних розмов та побажань буде в інших день.

Гості, яких ви не знаєте

Що робити ж робити з гостями, яких хочуть бачити батьки? Подружні пари мають повне право не запрошувати людей, яких не хочуть бачити на своєму святкуванні. А батькам поясніть, що в закладі не можна розмістити додаткових гостей.