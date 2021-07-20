Закохати у себе будь-кого одним поглядом: тіктокерка поділилась простим трюком

Привернути увагу людини, яка тобі подобається, буває дуже непросто. Проте тіктокерка переконана, що лише один правильний погляд на об'єкт обожнювання може змусити людину по-справжньому закохатись у вас.

Користувачка тіктоку @sophieroselloyd виклала відео, у якому розповіла про ефективний прийом, щоб без слів розповісти про свої почуття. Він не вимагає підготовки і триває всього кілька секунд, а результат може перевищити ваші очікування.

Цікаво Вечеря з вином: ігристе SHABO Special Edition напівсухе рожеве і салат з полуницею

У відео, яке переглянули вже понад 900 тисяч разів, дівчина пояснює, що перші ніж випробовувати цей трюк на комусь, врахуйте кілька важливих моментів:

Це навряд чи подіє на абсолютно незнайому людину. Тому краще зробити це з кимось, кого ви знаєте, хто вам давно подобається: "Це справді хороший спосіб пояснити людині. що ви відчуваєте. Вона точно буде вражена", – каже Софі.



хто вам давно подобається: "Це справді хороший спосіб пояснити людині. що ви відчуваєте. Вона точно буде вражена", – каже Софі. Переконайтесь, що ви зустрічаєтесь тільки вдвох, адже у компанії ваші шанси різко знижуються: "Людина може звертати увагу на інших присутніх за столом і не дивитись на вас протягом довгого часу", – пояснює дівчина.

Як це працює

Весь фокус у тому, щоб на кілька секунд затримувати погляд на різних частинах обличчя людини. Найкраща така схема: 1 секунду дивитись на ліве око – 1,2-2 секунди на губи – секунду на праве око.

Секрет у тому, щоб у правильному порядку дивитись на очі і губи людини / Скриншот з відео @sophieroselloyd

Також вона нагадує про один нюанс: у цей момент вам краще побути слухачем, а говорити має людина, що вам подобається: "Якщо ви під час виконання цього трюку будете про щось активно розповідати, людина дивитиметься на ваші губи, які рухатимуться, а не на очі".

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Тіктокерка наполегливо радить спробувати цей спосіб, особливо якщо романтична атмосфера цьому сприяє – простий погляд може значно пришвидшити розвиток подій. Це вона підтверджує своїм досвідом:

Я робила це з людьми, які мені подобалися. Навіть зі своїм найкращим другом я спробувала такий трюк, просто для того, щоб перевірити, чи справді це працює. Це точно працює!

– переконана дівчина

В інших відео вона також заспокоїла своїх підписників: цей спосіб працює як з чоловіками, так і з жінками.

Повне відео можна подивитись тут: