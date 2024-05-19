Як 100 років тому жінки видаляли волосся на тілі: блогерка перевірила незвичайний інструмент

У сучасному світі жінка може видалити небажане волосся у різний спосіб, обираючи найкомфортніший для себе. Однак так було не завжди, й 100 років тому довелося б терпіти неабиякий біль, щоб це зробити.

Так, блогерка Жасмін Чізвелл вирішила поділитися з підписниками, як у 1920-х роках жінки видаляли небажане волосся. Для цього вони використовували інструмент, схожий на ножиці, який висмикував волосся, передає Life 24.

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Видалення волосся 100 років тому було заняттям не з приємних

Блогерка у мережі показала, що 100 років тому жінкам доводилося докласти неабияких зусиль, щоб видалити небажане волосся. Для цього використовували спеціальний інструмент під назвою The Tweaker. Щипці зі сталі за формою дуже нагадували ножиці, але із загнутими кінцями. Інструмент видаляв волосся за допомогою гумок.

Для того, щоб видалити волосся, необхідно було взяти 2 гумки, перекрутити їх між собою та закріпити на загнутих кінцях інструмента. Інший кінець гумки фіксували на спеціальних кріпленнях на ручках щипців.

Під час руху щипців гумки захоплювали волосся й висмикували його. Щоправда, такий спосіб дуже болісний, і його на собі перевірила блогерка.

Інструмент для видалення волосся 1920-х років: дивіться відео

Як жінки 100 років тому видаляли волосся: дивіться відео

@jasminechiswell Trying a 100 year old HAIR REMOVER TOOL!! ♬ valerie - audios

Блогерка Жасмін Чізвелл зауважила, що такий спосіб видалення волосся не з приємних. Вочевидь, такі щипці є яскравою ілюстрацією вислову про те, що краса потребує жертв.