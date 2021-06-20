Як знайти своє кохання: 6 уроків від професійної подружки нареченої

Американці Джен Глантц незнайомці платять за те, щоб вона прийшла на їх весілля та один день побула справжньою подружкою нареченої. Вона професійно допомагає людям на весіллях, натомість від них вона дізнається багато про кохання та стосунки.

Джен Глантц вже 7 років займається цією весільною справою і побувала подружкою нареченої аж 125 разів! Дівчина зізнається, що читала практично кожну книгу про те, як поводитись на побаченнях, дивилася всі відомі романтичні комедії та навіть наймала сватів. Проте саме її робота дала їй найбільше цінної інформації про кохання.

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За всі ці роки роботи Джен дізналась, як знайти своє шалене кохання, як будувати міцні стосунки та чого не можна робити, коли ти шукаєш кохання. Вона розповіла про 6 найважливіших, на її думку, правил.

Джен Глантц розповіла, як знайти своє кохання / Фото Insider

Пошуки кохання – це гра

Спілкуючись з нареченими, Джен чула безліч історій про те, як закохані зустрілись: у кав'ярні, додатку для знайомств чи на побаченні, яке підлаштували друзі. Проте одна дівчина зізналась, що з самого початку вона поставилась до цього як до гри й ходила на безліч побачень, знаючи, що так лише збільшує шанси знайти того самого:

Це навчило мене, що знайти любов непросто. Можливо, вам навіть доведеться ставитись до перших побачень як до співбесіди перед роботою,

– розповіла Джен

Сама Джен дослухалась до цієї поради й сходила за місяць на 15 побачень – її майбутній чоловік виявився якраз 15-им.

Чужі стосунки – темний ліс

Професійна подружка нареченої згадує, що бачила безліч пар, які, як їй здавалось, мають прожити разом до старості – а вони розлучались за рік. Тоді як інші, геть протилежні на вигляд люди, роками живуть разом щасливо. Ніхто й ніколи не може знати, як довго триватимуть ваші чи чужі стосунки.

Важко судити про чужі стосунки зі сторони / Фото Unsplash

Боятися нормально

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Джен пригадує безліч випадків, коли наречені сумнівались перед самим весіллям, чи це взагалі хороше рішення, чи вони обрали правильного партнера, або й зовсім хотіли втекти з церемонії через страх:

Кохання зазвичай трохи складніше і хаотичніше, ніж його показують в романтичних комедіях. Боятися – нормально, і це трапляється частіше, ніж ви думаєте. Головне – не тримати це в собі, а ділитись з іншими,

– нагадує дівчина

Стосунки не лінійні

Немає ідеального плану для ваших стосунків. Джен зустрічала пар, які одружувались після 2 тижнів знайомства, а інші – через 10 років зустрічань. А була пара, яка колись одружилась, розлучилась і одружилась заново. Не існує єдиного шляху до щастя, у кожного він свій.

Не існує ідеального плану для стосунків / Фото Freepik

Кохання для всіх означає різне

Існує безліч визначень любові. Джен безліч разів запитувала клієнтів про причини одруження і завжди відповіді були різними.

Хтось хоче одружитися, тому що вони повністю довіряють партнеру або почуваються комфортно поруч із ним, а інші просто прагнуть фінансової безпеки,

– каже дівчина

Чиїсь стосунки можуть здаватись вам дивними, а причини одружуватись – безглуздими, проте пам'ятайте, що для всіх людей кохання означає зовсім різні речі.

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Над стосунками теж треба працювати

"Ми часто сприймаємо як належне зустрічі зі своїми партнерами та закохування в них, але це те, що нам слід дорожити", – нагадує Джен. Якщо вам пощастило зустріти другу половинку, не потрібно сприймати це як належне. Цінуйте свого партнера і щодня йому про це нагадуйте, якщо хочете провести з цією людиною своє життя.