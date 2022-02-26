Які вина спробувати з ПАР: рекомендує сомельє

ПАР – це країна, яка знаходиться на південному краю Африки й вважається найрозвинутішою, найрозкішнішою та гідною заздрості країною континенту.

В ній аж 3 столиці, аж 11 офіційних мов, а ще… В країні є видобуток нафти, золота, діамантів, шалена природа, вувузели і… вино.

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Про вино й поговоримо!

Поява першого вина офіційно задокументована: генерал-губернатор голландської Капської колонії Ян Ван Рібек висадив на місці сучасного Кейптауна перші ряди виноградної лози, і в 1659 році отримав перше вино.

Те вино відмовлялися пити навіть моряки, тому тутешнім виноробам одразу довелося перейматися його якістю. Робили вони це так вправно, що вже в XVII-XIX солодке вино з мускату під назвою Vin de Constance мало приголомшливу славу по світу. Його цінували на вагу золота на рівні із Сотернами та солодким Токаєм, це було улюбленим вином Наполеона Бонапарта, про вино Vin de Constance писав навіть Бодлер у "Квітах зла".

Але ця слава скоріш була винятком, а не правилом, загалом якість вина була невисокою, тому південноафриканські вина споживалися на місці. Аж поки….

Також в ПАР експериментували не лише з посадками європейських лоз, так, у 1925 році шляхом схрещування сортів Піно Нуар і Сенсо був отриманий майбутній сорт – флагман південноафриканського виноробства – Пінотаж. Зараз це вже усталений бренд, вино з нього називають "фруктовою бомбою", та ще відомий вислів про нього: "У Пінотажу серце льва і язик", але ще 100 років тому його не існувало!

Кінець 1980-х став поворотним моментом у сучасній історії виноробства Південної Африки. Після скасування апартеїду і закінчення бойкоту вина ПАР стали потрапляти на міжнародні ринки. Винороби сфокусувалися на міжнародних сортах, таких як Шираз, Каберне, Совіньйон і Шардоне. Наразі в країні виготовляють якісні вина, тут добре виходять і червоні, і білі вина, і їхні стилі вкрай різноманітні.

Яке вино спробувати з ПАР / Фото Сомельє в зелених штанях

Найбільших виноробних зон налічується п’ять: Західна Капська область, Квазулу-Натал, Східна Капська область, Лімпопо і Північна Капська область.

Найвідоміші регіони, вказівку на які варто шукати на етикетці: Стелленбош, тут домінують сорти Каберне Совіньйон, Мерло, хоча клімат дозволяє виготовляти різноманітні вина; регіон Констанція, батьківщина того самого вина "Vin de Constance", виробництво якого поновили.

Тут також варто шукати сухі Рислінги та Совіньйон Блани; Свартленд славиться своїм Ширазом; регіон Робертсон називають "долина троянд і виноградників", і тут виготовляють відомі ігристі вина, що виготовляють за традиційною методикою; прохолодний Елгін, батьківщина яскравих Совіньйон Бланів. Попри те, що знаковим для Південної Африки є Пінотаж, саме вино із сорту Шенен Блан (посадки якого тут чи не більші за його батьківщину – Долину Луари), отриманий зі старих виноградників і вироблений за всіма канонами, має виняткові якості і зараз обіцяє зоряне майбутнє виноробству Південної Африки.

Це – уривок з книги "Вино без правил" засновниці сторінки Сомельє в зелених штанях Анни-Євгенії Янченко видавництва Віхола. Отут її можна купити.

Про книгу можна подивитись отут #а_я_люблю_вино_без_правил, можна знайти в книжкових магазинах!

Спробуйте вина ПАР, і ще класних вам вин і чудових вечорів!