За мільйони доларів: 9 найдорожчих костюмів у кіно

Коли ми дивимось фільм, то не завжди задумуємось про вартість вбрання, у які одягнені герої. Хоча навіть найпростіші образи насправді можуть коштувати мільйони.

Значна частина бюджету цих стрічок була витрачена на одяг та аксесуари для героїв. Редакція Life24 ділиться добіркою фільмів із найдорожчими костюмами в історії кіно.

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Фільми із найдорожчими костюмами

"Божевільно багаті азіати"



Фільм "Божевільно багаті азіати" / Фото з інстаграму

Режисер фільму Джон М. Чу вирішив довести заможність героїв свого фільму не лише на словах. У той час, як у фільмі сім'я заможних людей могла тратити до 30 мільйонів доларів в день, на костюми та аксесуари костюмери витрачали не менше. Для деяких ювелірних виробів, загальна вартість яких складає 3 мільйони доларів, винаймали окрему охорону. Зокрема чимало коштів із загального бюджету було витрачено на годинник Paul Newman Rolex Daytona, який коштував понад 500 000 доларів.

"Диявол Носить Prada"



Фільм "Диявол Носить Prada" / Фото Biography

Культовий фільм, від якого божеволіли модниці усього світу. Головний акцент у фільмі був на дорогий брендовий одяг, загальна вартість якого була 1 мільйон доларів. Героїв одягали у шуби, які коштують 40 тисяч доларів та давали у руки сумочки за 12 тисяч доларів. Найбільше пощастило головній героїні Міранді Пристлі, яку зіграла Меріл Стріп. Вона мала близько 60 різних нарядів у фільмі.

"Чорна Пантера"



Фільм "Чорна Пантера" / Фото з інстаграму

У фільмі "Чорна пантера" дизайнери змогли перетворити традиційні костюми у цілий культ, натхненний африканським мистецтвом з племінними мотивами. Загалом костюмери фільму змогли об'єднати в стрічці роботи провідних дизайнерів світу, які створюю колекції для брендів Alexander McQueen, Balmain, Burberry та інших. Знімання фільму обійшлася у 200 мільйонів доларів, а за оцінками експертів, один костюм вартував понад 300 тисяч доларів.

"Пліткарка"



Серіал "Пліткарка" / Фото з інстаграму

Серіал "Пліткарка" також відомий своїми вишуканими вбраннями, які носили головні герої. Зокрема костюмер Патрісія Філд, яка також працювала над створенням образів для героїв фільму "Диявол носить Prada", цього разу одягала персонажів у брендовий одяг від Dior, Oscar de la Renta і Balenciaga. Вартість деяких дизайнерських сумок перевищує 30 000 доларів.

"Секс у великому місті"

Ще один вдалий проєкт Патриції Філд, "Секс у великому місті", де герої також часто хизувались дизайнерськими ярликами. Бюджет другого повнометражного фільму "Секс у великому місті" дорівнював 10 мільйонів доларів, при цьому, деякі костюми та аксесуари коштували 50 тисяч доларів.

"Гра престолів"

Значна частина бюджету серіалу "Гра престолів" була витрачена на костюми героїв, і це не дивно, адже для того, аби відтворити культову атмосферу, костюмерам довелось неабияк попрацювати. Найдорожчою у серіалі була весільна сукня ручної роботи, прикрашена квітами, яку носила Маргері.

"Сніданок у Тіффані"

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Одрі Хепберн створила цілий культ своєю чорною сукнею від Givenchy. Для того, аби створювати неймовірні образи для головної героїні, костюмерам були потрібні і коштовні аксесуари. Згодом вишукану чорну сукню продали на аукціоні у 2006 році. Тоді її вартість складала 900 000 доларів.

"Привіт Доллі!"

Культова стрічка 1960-х закохувала глядачів у розкішні образи Барбари Стрейзанд. У фільмі вона носила золоту сукню, яка на той час коштувала 8 000 доларів, тобто сьогодні її вартість становила б понад 55 000 доларів. Унікальне вбрання важило 18 кілограмів, було розшите 14-каратною золотою ниткою і прикрашене кристалами Swarovski.

"Моя чарівна леді"

Друга сукня, яку Одрі Хепберн перетворила у мрію всіх жінок. Хоча її першочергова вартість невідома, у 2011 році вона встановила приголомшливий рекорд. Сукня з фільму "Моя чарівна леді" була подана на аукціоні за 4,5 мільйона доларів.