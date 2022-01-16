Забув розлучитись перед весіллям: як жінка дізналась про другу дружину

Жінка розповіла історію свого весілля. Перед святкуванням вона дізналась, що її чоловік вже одружений.

Моніка познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Саймоном у 2013 році в казино. Вже через 3 тижні після першого побачення чоловік переїхав до неї, а згодом вони вирішили одружитись.

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Наречена дізналась перед весілля, що її чоловік одружений

43-річна жінка планувала заручитись зі своїм коханим Саймон Краджінгтон у Празі. Проте перед важливою подією вона несподівано отримала повідомлення у фейсбуці від дружини свого нареченого. Моніка Сока думала, що Саймон вже давно розлучився, але це не так:

Він був високим блондином з чарівними блакитними очима. Я знала його лише кілька годин, але закохалась в нього. Ми говорили про все. Про нашу роботу та наші мрії. Він був на три роки старший за мене, добрий, поважний і цікавий,

– розповідає дівчина про знайомство з нареченим.

Тоді вона знала, що новий знайомий має дружину, але він пообіцяв розв'язати це питання, щоб у коханої не було приводів ревнувати та хвилюватись. Вона повірила, адже до цього Саймон ніколи їй не брехав. Через два тижні після початку відносин чоловік повідомив, що розлучився зі своєю колишньою партнеркою Елізабет.



Пара одружлилась у Празі / Фото Unsplash

Перед одруження, коли Моніка отримала повідомлення від дружини Саймона, він вирішив "довести" свою правоту і підробив лист із РАЦСу, де було вказано, що його перший шлюб "недійсний згідно з британським законодавством".

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Тоді пара все ж заручилась у Празі. Після щасливої події Елізабет продовжила надсилати листи другій дружині свого чоловіка. Це стривожило Моніку і змусило самостійно розслідувати цю справу, тому вона звернулась у реєстр.



Дружина дізналась про брехню коханого / Фото Unsplash

Лише після тривалого часу відносин вона зрозуміла, що її коханий брехун і дволюб. Він справді був одружений одразу з двома жінками. Моніка була розбита і не знала, що робити. Вона вирішила помститись чоловіку і звернулась у поліцію із заявою про двоєженство та підробку документів.