Замовила стильну сукню, а прийшов костюм Аладдіна
Джерело:The Sun
Дівчина вирішила себе потішити новою сукнею та замовила онлайн вбрання. Вона не очікувала, що перетвориться героїню з казки про Аладдіна.
Блогерка з тіктоку вирішила замовити стильну приталену мінісукню, яка продавалась зі знижкою. Вона заплатила 900 гривень і була розчарована.
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Дівчина замовила сукню і розчарувалась
Користувачка тіктоку замовила сукню в інтернет-магазині. На фото вона виглядала просто неймовірно, у фіолетовому кольорі з металічним блиском та сміливими вирізами, які підкреслювали фігуру.
Коли сукня врешті прийшла, дівчина була розчарована, вона написала повідомлення відправникам.
Моллі-Мей Хейг, поясніть що це, будь ласка?,
– обурилась дівчина.
Дівчина замовила сукню і була розчарована / Скриншот з відео
Сукня зовсім не підходила по розміру, була занадто довгою та смішною. Це зовсім інша річ, ніж на фото. Користувачам сукня нагадала вбрання “джина” і вони написали:
- "Це нагадує тітку Аладдіна".
- "Це те, що ви отримуєте за швидку моду".