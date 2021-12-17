Замовила стильну сукню, а прийшов костюм Аладдіна

Дівчина вирішила себе потішити новою сукнею та замовила онлайн вбрання. Вона не очікувала, що перетвориться героїню з казки про Аладдіна.

Блогерка з тіктоку вирішила замовити стильну приталену мінісукню, яка продавалась зі знижкою. Вона заплатила 900 гривень і була розчарована.

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Дівчина замовила сукню і розчарувалась

Користувачка тіктоку замовила сукню в інтернет-магазині. На фото вона виглядала просто неймовірно, у фіолетовому кольорі з металічним блиском та сміливими вирізами, які підкреслювали фігуру.

Коли сукня врешті прийшла, дівчина була розчарована, вона написала повідомлення відправникам.

Моллі-Мей Хейг, поясніть що це, будь ласка?,

– обурилась дівчина.

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Дівчина замовила сукню і була розчарована / Скриншот з відео

Сукня зовсім не підходила по розміру, була занадто довгою та смішною. Це зовсім інша річ, ніж на фото. Користувачам сукня нагадала вбрання “джина” і вони написали: