Запах щастя: які аромати можуть підняти вам настрій

Аромати можуть мати сильний вплив на фізичний і емоційний стан людини. Цілющі властивості запахів здавна використовують для лікування та профілактики різних захворювань, а також для зняття напруги і стресу.

У кожного аромату – своє призначення. Тож якщо ви відчуваєте, що потрапили у психічну рутину, психолог та парфумер пояснюють, які парфумерні ноти слід шукати, щоб викликати почуття щастя.

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Як запахи можуть впливати на емоції людей

Запахи викликають у людей різні почуття та емоції.

Запах – це примітивний шлях до лімбічної системи. Ця частина мозку бере участь у наших поведінкових та емоційних реакціях, що суперечить логіці та усвідомленим думкам. Я використовую запах, щоб допомогти своїм клієнтам переписати хороші звички та відмовитись від поганих,

– пояснює психологиня та тренерка з керівництва докторка Перпетуа Нео.

За її словами, запах має силу "короткого замикання", або навіть спротиву людини почуватися добре.

Французький парфумер Френсіс Куркджян додає, нюх у людини є найбільш інстинктивним із п'яти почуттів. Попри те, що запахи нематеріальні, однак вони здатні викликати позитивні емоції, такі як щастя та радість.

Запахи говорять безпосередньо до нашого емоційного мозку, минаючи фільтр свідомої думки та взаємодіючи безпосередньо з нашими закопаними емоціями та прихованими спогадами,

– зазначає майстер ароматів.

Аромати викликають індивідуальні емоції

Експерти зазначають, що запахи є дуже суб’єктивними, а їхній ефект може відрізнятися. За словами докторки Нео, для деяких людей аромат скошеної трави робить їх щасливими, тоді як для інших може викликати болісні напади. Саме тому пошук набору запахів є індивідуальною справою кожного.

Оскільки нюх унікальний у кожного з нас, мало шансів, що почуття щастя або навіть радості, страху, смутку та спокою, що створюються запахом, буде виникати і в інших,

– пояснює французький парфумер Куркджян.

Але незважаючи на те, що немає універсального запаху, існують певні ярлики ароматів, які можуть допомогти знайти шлях до стану блаженства. Щоб відшукати той, який буде живити ваше тіло та розум, докторка Нео пропонує експериментувати з різними запахами.

А для тих, хто готовий розпочати свою сенсорну подорож, лікарка перерахувала 5 найкращих нот, які можуть запропонувати комфорт та полегшення, а також інші відповідні переваги.

Цитрус

Докторка Нео пояснює, цитрусові аромати можуть знизити рівень стресу та підвищити настрій. Дослідження вчених з Японії показало, що люди, які нюхали японський цитрусовий плід юдзу, ставали щасливішими до 30 хвилин.



Цитрусові / Фото pexels

М’ята

Сімейство м’яти приносить відчуття свіжості. Важко не відчувати себе більш живим, нюхаючи м’яту, особливо з урахуванням того, як вона потрапляє в ніс,

– пояснює лікарка.



М'ята / Фото pexels

Лаванда

Лаванда приносить відчуття спокою і допомагає відчути себе приземленим, каже докторка Нео. Коли ви занадто багато думаєте і губитесь у вихорах своєї голови, цей аромат може допомогти повернутись "назад на землю". Він також забезпечить відчуття безпеки у своєму тілі та одночасно покращить настрій.



Лаванда / Фото pexels

Розмарин

Аромат розмарину є цілющим і живильним та змушує почуватись напоготові. За словами лікарки, цей запах поліпшує пам’ять, тож не дарма стародавні греки носили розмаринові гірлянди, щоб краще запам'ятовувати.



Розмарин / Фото pexels

Троянда

Троянда, а також іланг-іланг та жасмин, будуть дуже корисними для жінок, які хочуть поєднати свою жіночу енергію.



Троянда / Фото pexels