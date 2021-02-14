Безнадійні романтики: чи здорово повністю віддаватися своїй пристрасті

Для безнадійного романтика любов – це пульс життя та найбільш п’янкий порив із усіх, що є. Безнадійні романтики живуть для іскор і метеликів у животі, часто мріючи про доленосні зустрічі та весільні обітниці.

Любов завжди в тренді і є багато переваг, щоб бути безнадійним романтиком. Але чи дійсно безпечно повністю віддаватися своїм пристрастям? Нумо дізнаватись.

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Ознаки безнадійного романтика

У безнадійних романтиків завжди знайдеться час для відвертих розмов, любовного повідомлення, або романтичної вечері при свічках.

Незалежно від того, скільки болісних розривів вони пережили, їхні пошуки любові ніколи не припиняються.

Такі люди не можуть уявити своє майбутнє без кінематографічної історії кохання.

Вони живуть з постійною надією, що їхні фантазії щодо ідеальних романтичних стосунків обов’язково стануть реальністю.

Чому добре і погано бути безнадійним романтиком

На думку докторки філософії Кетрін Гертлейн, безнадійні романтики частіше ставлять у пріоритет саме спілкування. Вони серйозно ставляться до свого партнера, тому ніколи не дозволять собі ніяких ігор чи цинізму.

Здорова доза романтики допомагає людині бачити добрі наміри у партнера. Романтичність дозволяє комусь бути вразливим і ризикувати належним чином,

– каже вона.

Однак є і негативні сторони, зокрема:

Романтики часто роблять необдумані вчинки, щоб відчути любов.

Вони схильні обожнювати свої любовні справи не тому, що закохані в цю людину, а тому, що їм подобаються самі почуття.

Романтики можуть не брати на себе відповідальність за власне щастя, віддаючись у чужі руки.

А у деяких випадках вони можуть створити протилежне тому, чого справді бажають.

Соціальний психолог Джастін Леміллер пояснює, що ідея знайти саме ту людину насправді може перешкодити створити постійні стосунки.

"Дослідження говорять, що людям із твердими переконаннями про долю, як правило, важче мати тривалі відносини. Замість того, щоб працювати над конфліктами, які виникають, вони воліють кинути усе, сприймаючи це, як знак. В результаті романтики можуть ніколи не навчитися підтримувати здорові стосунки", – говорить він.

Ознаки нездорового романтизму

Такі люди занадто ідеалізують своїх партнерів.

Вони категорично не сприймають правду, яка для них є небажаною. Навіть якщо вони дізналися про це з надійного джерела.

Їх підживлює відсутність взаємних почуттів. Коли вони закохані, але їхній партнер не відчуває того ж, вони вважатимуть своєю місією підкорити його.

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Потрібен баланс

Незважаючи на те, що романтика приносить багато задоволення, вона повинна співіснувати з певним рівнем реалізму.

Терапевт з міжособистісної травми та стосунків Ділесія Хемптон Барнер каже, що хоча романтична атмосфера підживлює полум’я любові, основною метою повинно бути створення глибокої та тривалої близькості.

Не треба ризикувати своєю емоційною безпекою та психічним здоров’ям заради стосунків. Це означає підходити до стосунків з надією та обережністю. А також ніколи не брехати собі, щоб зберегти казку, віддавати стільки, скільки вимагає цього реальність,

– підкреслила вона.

Важливо те, що шукаючи ідеального партнера, людина може втратити себе та свою сутність. Тому основною умовою для побудови повноцінних стосунків є передовсім закоханість в себе. Саме звідси починається історія справжнього кохання.