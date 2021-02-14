Безнадійні романтики: чи здорово повністю віддаватися своїй пристрасті

Джерело:The Oprah Magazine
Для безнадійного романтика любов – це пульс життя та найбільш п’янкий порив із усіх, що є. Безнадійні романтики живуть для іскор і метеликів у животі, часто мріючи про доленосні зустрічі та весільні обітниці.
Любов завжди в тренді і є багато переваг, щоб бути безнадійним романтиком. Але чи дійсно безпечно повністю віддаватися своїм пристрастям? Нумо дізнаватись.
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На думку докторки філософії Кетрін Гертлейн, безнадійні романтики частіше ставлять у пріоритет саме спілкування. Вони серйозно ставляться до свого партнера, тому ніколи не дозволять собі ніяких ігор чи цинізму.
Здорова доза романтики допомагає людині бачити добрі наміри у партнера. Романтичність дозволяє комусь бути вразливим і ризикувати належним чином,
– каже вона.
Однак є і негативні сторони, зокрема:
Соціальний психолог Джастін Леміллер пояснює, що ідея знайти саме ту людину насправді може перешкодити створити постійні стосунки.
"Дослідження говорять, що людям із твердими переконаннями про долю, як правило, важче мати тривалі відносини. Замість того, щоб працювати над конфліктами, які виникають, вони воліють кинути усе, сприймаючи це, як знак. В результаті романтики можуть ніколи не навчитися підтримувати здорові стосунки", – говорить він.
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Незважаючи на те, що романтика приносить багато задоволення, вона повинна співіснувати з певним рівнем реалізму.
Терапевт з міжособистісної травми та стосунків Ділесія Хемптон Барнер каже, що хоча романтична атмосфера підживлює полум’я любові, основною метою повинно бути створення глибокої та тривалої близькості.
Не треба ризикувати своєю емоційною безпекою та психічним здоров’ям заради стосунків. Це означає підходити до стосунків з надією та обережністю. А також ніколи не брехати собі, щоб зберегти казку, віддавати стільки, скільки вимагає цього реальність,
– підкреслила вона.
Важливо те, що шукаючи ідеального партнера, людина може втратити себе та свою сутність. Тому основною умовою для побудови повноцінних стосунків є передовсім закоханість в себе. Саме звідси починається історія справжнього кохання.