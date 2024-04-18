Блогерка 40 днів пила лише апельсиновий сік: як це змінило її життя

Австралійка заявила, що пила лише апельсиновий сік протягом 40 днів поспіль і ніколи в житті не почувалася здоровішою.

Чому жінка влаштувала такий експеримент та як він вплинув на її життя, здоров’я і самопочуття, розповідаємо далі.

До теми Дівчина має алергію майже на всі продукти: як вона живе та що їсть

Як жінка 40 днів пила лише сік

Енн Осборн регулярно публікує на своїй сторінці в інстаграм дописи про експерименти з фрукторіанством – дієтою, що складається виключно з фруктів.

Це був чудовий досвід. Я побачила емоційні, фізичні й духовні переваги. Змогла зануритися всередину себе й відчувала прилив енергії та покращення самопочуття,

– розповіла блогерка про свій експеримент, у межах якого вона упродовж 40 днів під час Великого посту пила апельсиновий сік.

Користувачі мережі в коментарях похвалили жінку за сміливість і засипали питаннями про її незвичний досвід. Зокрема, цікавилися, яку кількість соку вона споживала щодня (від 1 до 1,5 літра) та який саме тип соковидавлювача використовувала (ручну 1966 року).

Як жінка 40 днів вживала лише сік: дивіться відео

Один із дописувачів зазначив, що нещодавно й сам завершив 40-денну дієту на соках і також відчув переваги, описані Осборн.

Водночас експерти сходяться на тому, що апельсиновий сік містить багато корисних речовин, зокрема вітамін С, який є важливим для імунної системи, серця та синтезу колагену, проте вживання завеликої кількості цього напою може призвести до проблем, таких як камені в нирках або розлади шлунково-кишкового тракту.

Дієтологиня Еббі Шарп застерігає, що соки загалом мають менше переваг, ніж вживання цілих фруктів, оскільки позбавлені корисних волокон, які допомагають сповільнити засвоєння цукрів, а також шкодять зубній емалі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте будь-які питання, зверніться до фахівця.