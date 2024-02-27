Жінка відмовилася від цукру на 6 тижнів: як змінилося її тіло

Австралійська модель та дизайнерка бікіні Каріна Ірбі вирішила провести експеримент і відмовилася від цукру на 6 тижнів. У мережі вона поділилася результатами, як змінилося її тіло за цей час.

34-річна Каріна Ірбі поділилася результатами свого експерименту у мережі. Вона додала, що її тіло було дуже вдячне за відмову від цукру, передає Life 24.

Дивіться також У 66 років має кращий вигляд, ніж у 26: жінка кардинально змінилася й поділилася своєю історією

Відчуття легкості

Інфлюєнсерка розповіла, що вирішила на 6 тижнів відмовитися від вживання цукру. Аби порівняти, як зміниться за цей час її тіло, жінка зробила дві фотографії – до та після експерименту. Порівнявши їх, вона була приємно вражена результатами.

Каріна Ірбі поділилася, що після відмови від цукру її тіло подякувало. Жінка розповіла, що не вперше проводить такий експеримент і вже втретє відмовляється від вживання цукру на деякий час. Цього разу вона також досягла неймовірних результатів.

По-перше, мій роздутий живіт нарешті заспокоївся. Я почуваюся набагато легше, і мої органи напевно вдячні мені. Але, на жаль, моя екзема все ще спричиняє істерику. Тіло так само свербить і покривається плямами, як і завжди. З іншого боку, я почуваюся мотивовано. Хто знає, можливо, я вийду на зовсім новий рівень ясності, поки це завдання триває. Наважилися б ви відмовитися від рафінованого цукру на цілих 12 тижнів?

– поділилася Каріна Ірбі зі своїми читачами.

Як змінилася жінка, відмовившись від цукру: дивіться фото

До слова, користувачі мережі оцінили результати блогерки дуже позитивно. Так, деякі зауважили, що також відмовилися від цукру. Одна з користувачок написала, що вже 8 років не вживає цукор та глютен і, за її словами, це було найкраще рішення. Інші користувачі підтримали ідею Каріни та також відмовилися від вживання цукру.