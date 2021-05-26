Жінка отримала 500 запрошень на побачення за 24 години: цікавий лайфхак

Дівчина з Ямайки "зламала систему" і вирішила шукати своє кохання через анкету в інтернеті. Що з цього вийшло – далі на Life 24.

28-річна мешканка Ямайки Філіппа Вілсон втомилася від популярних додатків знайомств, тому придумала власний спосіб знайти кохання. Жінка зробила в анкету в Google Forms, щоб одразу відсіяти кандидатів, які їй не підійдуть. Метод виявився настільки успішним, що лише за одну добу "заявку" заповнили 504 людини!

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Філіппу зацікавив вік потенційного кандидата, місце проживання (бажано Ямайка), посилання на сторінки в соцмережах. Дівчина одразу натякнула – якщо хлопець курить – "співбесіди" не буде. Були й досить цікаві запитання: "Що б ти хотів, щоб я знала про тебе, але поки про це не спитала?"

Філіппа Вілсон / фото твітер Hakuna Ma Tatas

Дівчина опублікувала посилання на анкету у своєму твітері. Станом на зараз публікація набрала 7,5 тисяч лайків та майже 4 тисячі поширень. Утім, анкета вже неактивна.

Що ж, я зрозуміла, що готова повернутися у світ побачень. Тому, якщо з вас хтось зацікавився, то переходьте за посиланням та розкажіть про себе, – написала Філіппа.

Кумедно, але дівчина переглядала анкети понад 2 тижні. За цей час вона звузила кількість претендентів до 33 людей і написала їм у соціальних мережах. Зрештою залишилися лише 10 чоловіків, які дуже сподобалися Філіппі Вілсон.

"Я почуваю себе реально добре з тими людьми, яких я обрала. Але я досі пізнаю їх. Вони здаються дуже багатонадійними, але ще рано говорити про все, бо наразі вони поводять себе просто чудово", – розповідає жінка.

Фрагмент анкети / Фото Insider

Дівчина пояснила, чому обрала такий нестандартний спосіб знайти другу половинку. Її останні стосунки закінчилися ще в 2019 році. Після цього Філіппа взяла перерву на якийсь час, щоб зрозуміти, чого вона насправді хоче.

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В мене не було серйозного досвіду в стосунках. Я ніколи не відчувала, що в них мене цінують. Вона (перерва – Life 24) дала мені розуміння, що я хочу від себе і від навколишніх людей. Я зрозуміла, що готова до справжніх стосунків зовсім недавно, що свідомо шукаю любов, не намагаючись заповнити порожнечу в душі, – пояснює Філіппа Вілсон.

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Філіппа рекомендує цей метод іншим дівчатам, адже він реально допомагає знайти людину, з якою потенційно буде цікаво. А ще – економить багато часу!