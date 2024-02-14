Артефакт з 1400-річною історією: бабусина статуетка виявилася справжнім скарбом

У 2002 році на популярне шоу з оцінки антикваріату "Antiques Roadshow" жінка принесла статуетку лева, яка була виготовлена з мармуру в китайському стилі. Виявилося, що вона була виготовлена близько 1400 років тому і є справжнім скарбом.

Експерти зауважили, що статуетка лева належить до історичної епохи династії Тан. Часи правління припадають на 618 – 906 роки. За часів династії Тан у Китаї особливо стрімко розвивалася економіка та культура, а історики визначають цей період як "золота доба".

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Бабусина статуетка з багаторічною історією

Під час подорожей світом кожна людина хоче придбати якийсь сувенір, аби залишилися пам'ять на все життя. Одного разу на популярне шоу "Antiques Roadshow", де кожен охочий може показати власні антикварні речі й розповісти свою історію. На таке шоу у 2002 році прийшла жінка, яка принесла мармурову статую лева. Вона була виготовлена у характерному китайському стилі.

Жінка розповіла, що цю статуетку придбали її бабуся та дідусь під час однієї з подорожей. Потім її передали матері, а та – своїй доньці, яка й принесла лева на шоу.

Оцінювач Ларк Мейсон був шокований, коли побачив лева. Він підкреслив велич, вік, майстерність і збереженість цієї статуетки. Мейсон також заявив, що цей лев був виготовлений за часів правління династії Тан. Статуетці лева близько 1400 років, а вартість може сягати до 250 тисяч доларів.

Бабусина статуетка виявилася артефактом династії Тан: дивіться відео

Статуетка лева, яку жінка принесла на шоу – це не просто антикваріат, а справжнісінький історичний артефакт. Такі вироби зазвичай стоять у музеях або їх збирають колекціонери. Жінці запропонували чималу суму, щоб викупити статуетку лева династії Так, однак вона не погодилася продавати сімейний скарб. Вона наголосила, що ця річ для неї важлива, як пам'ять.

Наразі невідомо, де саме перебуває ця статуетка лева. Однак, зважаючи на бажання жінки зберегти артефакт, можна припустити, що його й далі передаватимуть у сім'ї з покоління в покоління.