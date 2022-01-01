Жінка схудла на 54 кілограми за 9 місяців: як вона змінилася

40-річна мешканка Британії неймовірно схудла аж на 54 кілограми. Жінка просто глянула на одну зі своїх фотографій і зрозуміла – настав час худнути.

Все сталося у 2020 році, якраз на Різдво. Наталі Картер купила і собі, і сину однакові червоні піжами, а чоловік їх сфотографував. Ця світлина повністю змінила життя жінки.

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Я була дико засмучена, коли побачила цю фотографію. Я виглядала просто величезною, – згадує британка.

Наталі Картер до схуднення / Фото Yorkshire Post

Як Наталі вдалося скинути 54 кілограми

Жінка розуміла – буде зовсім нелегко. Вона все життя полюбляла шкідливу їжу: піцу, шоколад, а особливо – різний фастфуд. На той момент британка важила близько 128 кілограмів.

Насамперед Наталі відмовилася від усієї шкідливої їжі й замінила більш корисними стравами. Це був комплексний режим харчування, де вона врахувала усі необхідній їй білки, жири та вуглеводи. Жінка частенько хотіла зірватися, але допомогла невеличка хитрість.

Це було дуже складно. Утім, я склала список причин, чому вирішила схуднути. Кожного разу, коли хотіла об’їстися шоколадом чи піцою, постійно його перечитувала, – згадує Наталі.

Крім того, жінка виробила ще одну корисну звичку – почала частіше прогулюватися на свіжому повітрі. Вона орієнтувалася на 10 тисяч кроків вдень, але, звісно, не кожного разу вдавалося досягнути таких показників.

Результат прийшов досить швидко. Вже за перший місяць Наталі втратила близько 6 кілограмів, що надихнуло її рухатися далі. А буквально за 9 місяців вона досягнула неймовірного результату: мінус 54 кілограми.

Як змінилася Наталі / Фото Yorkshire Post

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Жінка дуже задоволена своїм досягненням. Вона стала значно впевненішою в собі.

Я хочу спілкуватися, красиво одягатися і святкувати з людьми, яких люблю. Цього року не буду ухилятися від фотоапарата і з нетерпінням чекаю на щасливі спогади, – зазначила Наталі.