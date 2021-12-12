Жінка соромиться свого 6-річного сина: він не навчився ходити у туалет

Виховання дітей – це складний і дуже відповідальний етап, який лежить на плечах всіх батьків. Проте часто навіть найбільш досвідчені потрапляють у ситуації, з яких складно знайти вихід.

З такою ситуацією зітнулась молода мама 6-річного хлопчика. Жінка каже, що її син не навчився ходити у туалет, і вона не може нікуди з ним піти, аби не осоромитись.

Жінка соромиться свого сина

Мати у відчаї вирішила розповісти свою історію, адже не може більше боротись зі своїм сином. Хлопчику 6 років, і він так і навчився користуватись туалетом. Вона пояснює, що її син у 2,5 роки вмів ходити на горщок та був чемною дитиною, проте щось пішло не так і тепер хлопець віддає перевагу тому, щоб класти купу прямо у штани.

Жінка зверталась вже до багатьох спеціалістів, але ті не знають, що з її сином і чому він так поводиться. Після стількох років пошуку причини вона втомилась, відчуває постійний сором і огиду через сина, якому, здається, все одно.

З хлопцем не спілкуються однолітки / Фото Unsplash

Я не можу дозволити йому проводити час з друзями, не можу нікуди привезти його зі мною, не можу поїхати у відпустку, довгі поїздки на машині чи навіть у парк атракціонів, тому що він буде постійно класти купу у штани,

– пояснила вона.

Хлопець не бачить у цьому нічого поганого. Через цю проблему у нього немає друзів і йому це до вподоби.