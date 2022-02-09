Жінка відвела сина до школи й потрапила в скандал: все через відвертий образ

Фітнес-модель розкритикували через реально відвертий комбінезон, в якому вона відводила сина до школи. Жінка ж вважає, що нічого поганого в цьому немає.

Болівійська фітнес-модель Ванесіта Медіна, у якої понад 134 тисячі підписників в інстаграмі, раптово опинилася у центрі скандалу через свій ефектний образ. Про це ніхто б не дізнався, якби інша мама таємно не зняла б її на відео біля школи.

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Що одягнула Ванесіта

Одна з жінок, яка також відводила сина до школи, розкритикувала Ванесіту у своєму відео. За її словами, фітнес-модель регулярно обирає настільки "недоречні" образи.

На кадрах можна побачити, як Ванесіта допомагає сину вийти з машини та несе його рюкзак. Вона була в коротенькому рожевому комбінезоні з відкритою спиною, який демонструє її підтягнуту фігуру. Зокрема, людей обурило й достатньо глибоке декольте.

Люди вважають, що недоречно так одягатися, коли відводиш сина до школи / Фото Yahoo Lifestyle

Що відповіла Ванесіта

Жінка подякувала людям, які її підтримали, у своєму фейсбуці. Вона не розуміє хейтерів, які одразу на неї накинулися через такий одяг. Ванесіта вважає себе хорошою мамою, яка кожного дня піклується про свого сина. Окрім того, їй не сподобалося, що жінка без дозволу знімала на відео її дитину.

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"Я хочу подякувати всім, хто підтримав та захищав мене у соцмережах. Ця жінка намагалася очорнити мене. Її плани пішли не так добре, як вона хотіла. Але цей пост не про жінку, а про людей, які мене підтримали… Я нікому нічого поганого не роблю. Люди, які знають мене, підтвердять, що в мене є серце, повне любові та цінностей", – написала Ванесіта.

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