Жінка замовила ялинку в Інтернеті: їй прислали гілочку

Британка придбала прекрасну святкову ялинку у фейсбуці. Але замість майже двометрової красуні вона отримала невелику гілочку. Ніхто не розуміє, як це сталося.

49-річна британка Полетт Александер була вражена від неймовірної штучної ялинки із дистанційним керуванням, яку вона побачила у рекламі в фейсбуці. Жінка довго не думала й заплатила за неї 30 фунтів стерлінгів.

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В рекламі стверджували, що штучну ялинку дуже легко встановити – це зайняло б до 5 хвилин часу. А ще – вона мала самостійно "підійматися" за допомогою пульта. Відповідне відео один з місцевих інтернет-магазинів опублікував в соцмережах.

Ялинка, на яку очікувала Полетт / Скриншот deadlinenews

Дерево самостійно "підіймалося" / Скриншот deadlinenews

Все чомусь пішло не за планом. Коли вона відкрила посилку, то була щиро шокована. Їй відправили всього лиш одну гілочку, яка жалюгідно виглядала.

Я замовила різдвяну ялинку. І ось, що я отримала. Не можу перестати сміятися. Здається, вони просто зняли гілку з дерева і подумали, що я буду щаслива, – розповідає Полетт.

Посилка для Полетт / Фото deadlinenews

Британка розчарувалася, адже хотіла приготувати сюрприз своєму чоловіку. Найближчим часом йому робитимуть операцію на головному мозку. Очікують, що він повернеться додому якраз на час різдвяних свят. Тому розкішна ялинка підняла б йому настрій.

Жінка старається не засмучуватися. Вона подзвонила в інтернет-магазин з вимогою повернути їй кошти. Там зараз намагаються розібратися із неприємною ситуацією. Полетт неодноразово замовляла товари у соцмережах, та лише цього разу їй прикро не пощастило.

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49-річна Полетт Александр / Фото Paulette Alexander / Deadline News