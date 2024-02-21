Помітила дивний камінець: жінка знайшла на городі дорогоцінність, що коштує 6 тисяч доларів

Ембер Беттерідж з австралійського міста Рубівейл, що в Центральному Квінсленді, випадково знайшла на городі "камінець", що коштує близько 6 тисяч доларів.

Як жінці вдалося відшукати коштовність та що відомо про її дорогоцінну знахідку, розповідаємо далі.

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Як жінка на городі знайшла коштовність

Ембер обробляла ділянку, тримаючи на руках свою 9-місячну доньку Елізу, коли раптом помітила в ґрунті дивний камінець. Жінка викопала його назовні. Про це вона розповіла на своїй сторінці у тікток.

Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром з яскраво-зеленим та синім забарвленням.

Ми думали, що це маленький, нічого не вартий камінчик, а він виявився справжнім сапфіром з прекрасним шматочком кришталю всередині. Ніколи й подумати не могли, що знайдемо щось подібне. Він має просто приголомшливе поєднання кольорів,

– зазначила Ембер.

Як жінка на городі знайшла коштовність: дивіться відео

За її словами, такий екземпляр після огранювання може коштувати до 2 тисяч доларів за карат. Отже, загальна вартість знахідки приблизно 6 тисяч доларів.

Ми, мабуть, зможемо вирізати з нього камені в 3-4 карати. Багато залежатиме від того, як саме його огранять,

– пояснила жінка.

Чоловік Ембер, Метт, професійно займається пошуком дорогоцінного каміння у Квінсленді. Можливо, саме завдяки йому жінка змогла виявити свою знахідку.