Зламав стереотипи: хлопець в'яже і допомагає безхатькам

Допомога бездомним може бути не лише виявом добра, але й приносити задоволення. Як поєднати корисне з приємним знає тіктокер Келвін Лі.

Молодий хлопець ламає усі стереотипи про чоловічі хобі та надихає людей робити добро, в'яжучи гачком.

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Хлопець в'яже одяг для бездомних

Житель Нью-Йорка з 2020 року активно розповідає у мережі про своє цікаве та захопливе хобі – в'язання гачком. Він часто публікував у мережі відео процесу та результату. До того ж Лі вчить людей різноманітних технік та розповідає, як можна створити чи не все: від покривал, капелюхів, шапок і светрів до квітів і павутинок.

Я справді не бачу, щоб молоді чоловіки чи молоді люди в'язали гачком, тому що вони думають, що це хобі для старших людей. Але це не так! Тож, сподіваюся, коли люди побачать мій тікток, вони надихнуться в'язати гачком,

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Хлопець в'яже одяг гачком / Скриншот з відео

Проте останні публікації викликали неабиякий резонанс. 24-річний юнак почав в'язати теплі ковдри та шапки для безхатьків. Ще на початку року він поставив собі за мету створити 100 елементів одягу та роздати його бездомним. Так Келвін довів на своєму прикладі, що хобі може стати чудовим способом допомогти тим, хто цього потребує.



Хлопець зв'язав 100 шапок для безхатьків / Скриншот з відео

Хлопець зміг дотримати свою обіцянку і показував підписникам процес створення чи не кожного виробу у прямому ефірі. Для виконання цілі йому знадобилось 2 тижні. Матеріали Келвін закупив за кошти, які пожертвували підписники. Згодом він опублікував і відео, де роздавав безхатькам теплі речі. Воно набрало чимало переглядів та схвальних коментарів.

Я сподіваюся, що люди почнуть допомагати бездомним у своєму районі. Якщо ми всі допоможемо, можливо, це призведе до зменшення ненависті та драматизму в цьому світі,

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