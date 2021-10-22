Молода студентка, яка вчиться на фармацевтку, 23-річна Еллі Лівінгвотер з Массачусетсу, знайшла цю сукню ще у 2016 році. Красиве біле вбрання лежало згорнуте у звичайному чорному мішку у підвалі її бабусі, 88-річної Енні Кук. Жінка виходила у ньому заміж ще у 1961 році, та сукня досі виглядала як нова!
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На весіллях часто дотримуються традиції одягати на наречену "щось позичене". Тоді Еллі й не збиралась одружуватись, але, побачивши свою знахідку вирішила, що саме ця сукня й буде тою самою "позиченою" річчю: "Я закохалась у неї в той самий момент, коли побачила", – згадує дівчина.
Бабуся дівчини виходила заміж у цій сукні у 1961 році / Фото Daily Mail
Сукню не довелось навіть перешивати
А у вересні цього року Еллі нарешті вийшла заміж за свого коханого, 27-річного Тіма, і виконала свою обіцянку. Хоч приголомшлива сукня, якій було вже 60 років, не була пошкоджена, та її потрібно було добряче почистити від пилу.
Дивовижно, та сукня 1961-року виглядає актуально й сьогодні. Витончений корсет, мереживні рукави, фігурний виріз та цікава деталь – пишна спідниця, прикрашена широкими мереживними стрічками – усе це виглядає як вбрання справжньої принцеси й у 2021 році.
Сукня 1961-го року виглядає стильно й сьогодні / Фото Daily Mail
Крім того, на здивування бабусі, вона під час одруження та її онука зараз носять один розмір та мають схожу фігуру. Тож сукня просто ідеально сіла на Еллі, і дівчині не довелось навіть нічого змінювати – лише додати кільця під спідницю та довгу фату.
Бабуся і подумати не могла, що колись побачить онуку у своїй старій весільній сукні:
Моя бабуся не могла повірити, що я вирішила одягнути її сукню. Вона зберігала її у старому мішку для сміття, адже не думала, що це щось особливе. Але для мене вона особлива. Вона плакала, коли побачила мене вперше у день весілля. Це був неймовірний момент, який я буду цінувати вічно,
– зізнається Еллі
Бабусі не спадало на думку, що сукня комусь знадобиться / Фото Daily Mail
Сукня стала особливою для Еллі
Дівчина все дитинство провела зі своєю бабусею Енн. Родина дівчинки переїхала у дім бабусі, коли дідусь помер після 38 років шлюбу. Еллі впевнена, що їх шлюб був взірцевим:
Сукня дуже символічна для мене, адже бабуся одягала її, щоб вийти заміж за мого дідуся. Я ніколи не зустрічалася з ним, але знаю, що у них був успішний, довгий і щасливий шлюб. Тож думаю, сукня проклала шлях до мого заміжжя,
– розповідає Еллі
Приємним бонусом цієї знахідки 5 років тому стала й економія коштів. Нова весільна сукня обійшлася б нареченій щонайменше у 2 тисячі доларів. Одягнувши сукню бабусі, вона не лише заощадила, а й створила особливі спогади для себе та своїх рідних.
Весільна сукня бабусі ідеально сіла на її онуку / Фото Daily Mail
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Еллі зізнається, що на церемонії плакала не лише вона, а й усі гості, які постійно робили дівчині компліменти. Особливо зворушений був її тато, адже він побачив доньку у весільній сукні своєї матері.