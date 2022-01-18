Ніхто з них не переживав, що подумають інші люди. Вони просто смакують життя на повну й хочуть спробувати всього якнайбільше. Усім би бути такими в старості!

Цікаво Тренд на якість і як це бути руйнівниками стереотипів вина України, – СЕО SHABO Гіоргі Іукурідзе

Дідусь зробив татуювання з пристроєм для слуху, щоб внук не соромився

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У жінки випало все волосся. Тому вона зробила красиве татуювання!

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Вау!

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Бабуся не збирається зупинятися із татуюваннями

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Харизматичний дідусь!

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Яка яскрава дама!

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Настав час першого тату!

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92-річна бабуся вирішила зробити життя трішки яскравішим

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Це дуже кумедно!

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Ух ти!

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