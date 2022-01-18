10 бабусь та дідусів, які здивували усіх своїми татуюваннями: круті фото
18 січня 2022 , 21:11Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Не варто думати, що татуюваннями захоплюється лише молодь. Ці бабусі та дідусі доводять протилежне: вони зробили собі круті малюнки у дуже поважному віці!
Ніхто з них не переживав, що подумають інші люди. Вони просто смакують життя на повну й хочуть спробувати всього якнайбільше. Усім би бути такими в старості!
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Дідусь зробив татуювання з пристроєм для слуху, щоб внук не соромився
Фото reddit
У жінки випало все волосся. Тому вона зробила красиве татуювання!
Фото reddit
Вау!
Фото reddit
Бабуся не збирається зупинятися із татуюваннями
Фото reddit
Харизматичний дідусь!
Фото reddit
Яка яскрава дама!
Фото reddit
Настав час першого тату!
Фото reddit
92-річна бабуся захотіла чогось яскравого
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Це дуже кумедно!
Фото reddit
Ух ти!
Фото reddit