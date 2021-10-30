Герої нашої добірки поділилися крутими розіграшами, які зробили для своїх братів чи сестер. Вони вже давно виросли, але не припиняють тішити один одного красивими витівками. І це правильно! Адже завжди потрібно дарувати позитивні емоції найближчим людям.

Цікаво Візитна картка: SHABO Limited Edition Orange Wine Ркацителі-Шардоне

"Пообіцяв сестрі, якщо вона закінчить навчання з відзнакою, то я одягну те ж плаття, яке буде в неї на випускному. Її це дуже мотивувало, коли вона хотіла здатися"

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"Подарунок для сестри. Це – намисто"

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"Обгорнув подарунок папером, на якому обличчя сестри. Ось її реакція"

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"Залишили з мамою наші штучні пасма волосся вдома. Брати їх знайшли"

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Хлопець переодягнувся в наречену, щоб насмішити брата

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Чудовий подарунок!

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"Попросила сестру сфотографувати мене біля фонтану..."

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Кожного року брати змагаються, хто зробить подарунок, який найважче відкрити. Так, один з братів завернув подарунок в бетон

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Оригінально!

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В сестри зламався зуб, але вона не змогла потрапити до стоматолога через карантин. Тому брат подарував їй таку маску

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"Мій молодший брат – довбень"

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