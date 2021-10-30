10+ крутих розіграшів від братів та сестер, які вас потішать
30 жовтня 2021 , 08:08Читать новость на русском
Джерело:Reddit
З братом чи сестрою ніколи не буде сумно! Між ними завжди існує особливий зв’язок, який у багатьох не розривається з роками. Де міцні стосунки – там часто бувають жарти та легенькі підколи.
Герої нашої добірки поділилися крутими розіграшами, які зробили для своїх братів чи сестер. Вони вже давно виросли, але не припиняють тішити один одного красивими витівками. І це правильно! Адже завжди потрібно дарувати позитивні емоції найближчим людям.
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"Пообіцяв сестрі, якщо вона закінчить навчання з відзнакою, то я одягну те ж плаття, яке буде в неї на випускному. Її це дуже мотивувало, коли вона хотіла здатися"
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"Подарунок для сестри. Це – намисто"
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"Обгорнув подарунок папером, на якому обличчя сестри. Ось її реакція"
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"Залишили з мамою наші штучні пасма волосся вдома. Брати їх знайшли"
Фото reddit
Хлопець переодягнувся в наречену, щоб насмішити брата
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Чудовий подарунок!
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"Попросила сестру сфотографувати мене біля фонтану..."
Фото reddit
Кожного року брати змагаються, хто зробить подарунок, який найважче відкрити. Так, один з братів завернув подарунок в бетон
Фото reddit
Оригінально!
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В сестри зламався зуб, але вона не змогла потрапити до стоматолога через карантин. Тому брат подарував їй таку маску
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"Мій молодший брат – довбень"
Фото reddit