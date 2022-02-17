Напевне, багато хто зустрічав кумедні речі, які не несуть користі, але їх неодмінно хочеться придбати. Ця добірка складається виключно з таких дрібниць, які піднімуть вам настрій.

Цікаво 11 людей, які потішили співробітників веселими витівками: кумедні фото

10 речей, які ви захочете придбати

Розумний горщик для квітів, на якому можна позначати останній день поливу.



Розумний горщик / Фото Reddit

Окуляри з елегантними ніжками – дуже цікаво.



Окуляри, які здивують / Фото Reddit

Шарф здивує своїм дизайном: як вам такий чек.



Креативний шарф / Фото Reddit

Творець цих шкарпеток – справжній винахідник: він додав до однієї ґудзик, аби не загубити пару.



Милі шкарпетки / Фото Reddit

Який милий дозатор для мила у вигляді Мікі.



Ідеальний девайс для любителів Мікі / Фото Reddit

Сніданок також може бути веселим, якщо мати таку підставку для яєць.



Як зробити сніданок веселим / Фото Reddit

Здається, ми знайшли ідеальний чохол для телефону.



Ідеальний чохол / Фото Reddit

Такий Том може прикрасити ваші сходи.



Як вам такий килимок / Фото Reddit

Ваза для справжніх руйнівниць сердець.



Оригінальна ваза / Фото Reddit

А де ви зберігаєте свої навушники?



Який милий котик / Фото Reddit