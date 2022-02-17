Напевне, багато хто зустрічав кумедні речі, які не несуть користі, але їх неодмінно хочеться придбати. Ця добірка складається виключно з таких дрібниць, які піднімуть вам настрій.
Цікаво 11 людей, які потішили співробітників веселими витівками: кумедні фото
10 речей, які ви захочете придбати
Розумний горщик для квітів, на якому можна позначати останній день поливу.
Розумний горщик / Фото Reddit
Окуляри з елегантними ніжками – дуже цікаво.
Окуляри, які здивують / Фото Reddit
Шарф здивує своїм дизайном: як вам такий чек.
Креативний шарф / Фото Reddit
Творець цих шкарпеток – справжній винахідник: він додав до однієї ґудзик, аби не загубити пару.
Милі шкарпетки / Фото Reddit
Який милий дозатор для мила у вигляді Мікі.
Ідеальний девайс для любителів Мікі / Фото Reddit
Сніданок також може бути веселим, якщо мати таку підставку для яєць.
Як зробити сніданок веселим / Фото Reddit
Здається, ми знайшли ідеальний чохол для телефону.
Ідеальний чохол / Фото Reddit
Такий Том може прикрасити ваші сходи.
Як вам такий килимок / Фото Reddit
Ваза для справжніх руйнівниць сердець.
Оригінальна ваза / Фото Reddit
А де ви зберігаєте свої навушники?
Який милий котик / Фото Reddit