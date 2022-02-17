10 кумедних речей, які ви неодмінно захочете придбати

17 лютого 2022 , 16:39
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Джерело:

Reddit

Сьогодні у магазинах можна знайти не лише потрібні речі, але й чимало кумедного. Тож якщо ви не знали, чим себе потішити, ми допоможемо.

Напевне, багато хто зустрічав кумедні речі, які не несуть користі, але їх неодмінно хочеться придбати. Ця добірка складається виключно з таких дрібниць, які піднімуть вам настрій.

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10 речей, які ви захочете придбати

Розумний горщик для квітів, на якому можна позначати останній день поливу.


Розумний горщик / Фото Reddit

Окуляри з елегантними ніжками – дуже цікаво.


Окуляри, які здивують / Фото Reddit

Шарф здивує своїм дизайном: як вам такий чек.


Креативний шарф / Фото Reddit

Творець цих шкарпеток – справжній винахідник: він додав до однієї ґудзик, аби не загубити пару.


Милі шкарпетки / Фото Reddit

Який милий дозатор для мила у вигляді Мікі.


Ідеальний девайс для любителів Мікі / Фото Reddit

Сніданок також може бути веселим, якщо мати таку підставку для яєць.


Як зробити сніданок веселим / Фото Reddit

Здається, ми знайшли ідеальний чохол для телефону.


Ідеальний чохол / Фото Reddit

Такий Том може прикрасити ваші сходи.


Як вам такий килимок / Фото Reddit

Ваза для справжніх руйнівниць сердець.


Оригінальна ваза / Фото Reddit

А де ви зберігаєте свої навушники?


Який милий котик / Фото Reddit

Автор: Ірина Бенцак