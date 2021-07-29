Хоч зараз у нас на кухні є безліч приладів, а більшість продуктів легко купити у звичайному супермаркеті, кулінарія все ще є нелегкою справою. Придумати, що готувати щодня, який рецепт краще обрати, а потім ще й прибирати все – справжній хаос!

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Ці 10 маленьких секретів допоможуть вам зробити своє життя комфортнішим, а приготування страв – трохи простішим, ніж вам здається.

Усе плануйте завчасно

Для початку – складіть меню на тиждень. Тоді розберіть його на окремі продукти, подивіться, чого у вас немає, та складіть список покупок в магазин. Це зменшує ймовірність спонтанних покупок, хаосу в холодильнику та зіпсованих продуктів, про які ви згадуєте лише за кілька тижнів.

Переконайтесь, що нічого не бракує

Здається, очевидна порада, проте багато людей лише в процесі приготування згадують, що їм потрібна сковорідка, яка стоїть брудна у раковині, чи спеції, які вчора закінчилась. Тому намагайтесь перед приготуванням дістати всі необхідні продукти та приладдя, а не бігти в магазин, поки кипить вода на плиті.

Приготуйте всі інгредієнти завчасно / Фото Unsplash

Використовуйте цукор

Ця солодка приправа чудово пасує не лише до десертів чи в чай. Щоб збалансувати смак, Алекс Юсупов радить додавати цукор в борщі, рагу чи пюре з горошку. Спробуйте!

Їжте сезонні страви

Не шукайте взимку полуниці, а влітку відкладіть вінегрет. Сезонні продукти – це смачніше, дешевше і корисніше. До того ж у різні пори року ви зможете тішити родину різними стравами.

Їжте більше сезонних продуктів / Фото Unsplash

Сковорода має бути гарячою

Якщо ви хочете саме підсмажити продукт і отримати хрустку скоринку, а не зварити його, нагрівайте сковороду як можна сильніше. При цьому посуд краще обрати більший за розміром, не менший. Про всяк випадок, раптом вам захочеться чогось досипати.

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Не поспішайте

Приготувавши фарш, не пошкодуйте часу і підсмажте маленький шматочок. Скуштували? Достатньо солі, перцю і приправ? Тепер можна й далі робити з нього котлети, пельмені чи інші страви. Так ви не зіпсуєте відразу цілу партію через те, що фарш недосолений.

Слідкуйте за ножами

Нагострені ножі – вже половина справи. Експерт радить завжди вдома мати мусат – довгуватий інструмент, яким можна легко точити ножі щоразу, коли збираєтесь щось різати. Збережете собі нерви і отримаєте красиво нарізані, а не пошматовані продукти.

Завжди майже нагострені ножі / Фото Unsplash

Завжди тримайте лід

Кулінар зізнається, що в його холодильнику завжди є заморожений кубиками яловичий або курячий бульйон. Їх можна додавати й у фарш, щоб зробити його соковитішим, не додаючи води.

Прибирайте поступово

Зручніше мити миску відразу після того, як ви вибрали з неї тісто, аніж наприкінці приготування перемивати цілу гору брудного посуду. Цей простий лайфхак позбавить вас безладу на кухні. І не забудьте про фартух, щоб не намагатись потім відіпрати жирні плями від улюблених штанів.

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Вигадуйте своє

Кулінарія – це також творчість. Рецепти – рецептами, проте не варто боятись додати зайвий інгредієнт до страви. Спробуйте замінити чимось новим лише один продукт у давно відомому рецепті або змішайте інші спеції замість звичного перцю і, можливо, ви отримаєте секретну страву, якою захоплюватимуться усі ваші друзі.